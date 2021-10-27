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  • Дюков: «Переход РПЛ на систему «весна-осень» не обсуждается»

Дюков: «Переход РПЛ на систему «весна-осень» не обсуждается»

27 октября 2021, 14:54
3

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что клубы РПЛ не намерены возвращаться к проведению чемпионата по системе «весна – осень».

«Переход в РПЛ на систему «весна-осень» пока не обсуждается. Обсуждение изменения формата РПЛ не предполагает перехода на весну-осень. Оценим переход в ФНЛ-2.

Если клубы РПЛ поддержат идею, рассмотрим возможность возврата чемпионата на весну-осень. Но пока ни один из клубов не выступил за возврат», – сказал Дюков.

  • Переход на систему «осень-весна» состоялся в российском футболе в 2012 году.
  • Это случилось при президенте РФС Сергее Фурсенко.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (3)
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Frankfurt Am Main
1635337825
А вы поседите 90 мин в - 15.и потом расскажешь как это было.
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Sancho010365
1635342194
При системе «весна-осень» крупные специалисты сетовали, что она не даёт проявить себя клубам России в Европе. Хотя Спартак, Динамо К., Динамо Т. давали. Перешли, запомнились Рубин, Зенит, ЦСКА и Ростов. Но дважды при Бердыеве и по разу при Газзаеве и Дике Адвокате. Но какой классный был подбор игроков тогда, а после выступления Ростова никакого просвета в Европе. И добавлю к Frankfurt Am Main ещё сумасшедшие травмы наших футболистов преследуют в такую погоду, посмотрите все наши молодые футболисты с разрывами связок. Но кому-то их и нас не жаль.
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