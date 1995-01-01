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    Дюков: «Переход РПЛ на систему «весна-осень» не обсуждается»

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что клубы РПЛ не намерены возвращаться к проведению чемпионата по системе «весна – осень».

    «Переход в РПЛ на систему «весна-осень» пока не обсуждается. Обсуждение изменения формата РПЛ не предполагает перехода на весну-осень. Оценим переход в ФНЛ-2.

    Если клубы РПЛ поддержат идею, рассмотрим возможность возврата чемпионата на весну-осень. Но пока ни один из клубов не выступил за возврат», – сказал Дюков.

    • Переход на систему «осень-весна» состоялся в российском футболе в 2012 году.
    • Это случилось при президенте РФС Сергее Фурсенко.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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