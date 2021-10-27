Дюков: «Переход РПЛ на систему «весна-осень» не обсуждается»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что клубы РПЛ не намерены возвращаться к проведению чемпионата по системе «весна – осень».

«Переход в РПЛ на систему «весна-осень» пока не обсуждается. Обсуждение изменения формата РПЛ не предполагает перехода на весну-осень. Оценим переход в ФНЛ-2.

Если клубы РПЛ поддержат идею, рассмотрим возможность возврата чемпионата на весну-осень. Но пока ни один из клубов не выступил за возврат», – сказал Дюков.