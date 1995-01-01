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    The Independent: футболисты «Манчестер Юнайтед» поддержат отставку Сульшера

    Игроки «Манчестер Юнайтед» готовы к отставке главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. У них нормальные отношения с норвежцем, но его уход будет поддержан, пишет источник.

    Футболисты полагают, что причиной последних поражений стали тактические просчеты. Критику в свой адрес игроки считают несправедливой. В связи с этим внутри коллектива обсуждается смена тренера.

    «Манчестер Юнайтед» готов заменить Сульшера на Конте в случае неудач в ближайших матчах

    The Sun: Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +380

      jek718875 8 секунд назад

      БЫСТРОВ хочет возглавить СПАРТАК,пусть сначала в МАНЧЕСТЕРЕ постажеруется

      0
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      Рейтинг: +8283

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Что , за бред ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8373

      Fusballer 54 минуты назад

      И Черчесова на замену! А то обидно, что топ-тренер без дела сидит.

      2
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      Рейтинг: +13337

      Dominator777 58 минут назад

      Играть надо, а не кулуарные бредни обсуждать, тогда и победы будут .Ишь, поддержат они отставку Сульшера, козлы!

      4
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      Рейтинг: -223

      СуперПАВ9 1 час назад

      А кого они хотят: гвардиолу, клоппа, николича?

      1
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      Рейтинг: +6097

      vladik12 > СуперПАВ9 12 минут назад

      Стаса, ясен пень.

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