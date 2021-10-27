The Independent: футболисты «Манчестер Юнайтед» поддержат отставку Сульшера

Игроки «Манчестер Юнайтед» готовы к отставке главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. У них нормальные отношения с норвежцем, но его уход будет поддержан, пишет источник.

Футболисты полагают, что причиной последних поражений стали тактические просчеты. Критику в свой адрес игроки считают несправедливой. В связи с этим внутри коллектива обсуждается смена тренера.

Боссы «Манчестер Юнайтед» поддерживают Сульшера.

В воскресенье «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.

Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» готов заменить Сульшера на Конте в случае неудач в ближайших матчах

The Sun: Погба оскорбил Сульшера после разгрома от «Ливерпуля»