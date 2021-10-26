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  • Адвокат фаната «Спартака», избившего журналиста: «В аресте есть политические решения»

Адвокат фаната «Спартака», избившего журналиста: «В аресте есть политические решения»

26 октября 2021, 21:59
4

Алексей Бирюков, адвокат экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, арестованного за избиение журналиста РБК Александра Щеголева, прокомментировал арест своего клиента.

— Где сейчас Валентин?

— Валентин арестован и находится в изоляторе временного содержания № 1 в Москве на Петровке. Там, полагаю, одни из самых хороших в городе условия содержания.

— Как у него дела?

— Я встречался с Валентином в изоляторе 24 октября. Он не жаловался на условия содержания, говорит: «все в порядке».

Конечно, он огорчен тем, что происходит вокруг случившегося и тем, как «вцепились» правоохранительные органы и пытаются представить желаемое за действительное, расследуя уголовное дело.

При этом Валентин понимает, что должен ответить только за то, что действительно произошло. Сейчас для него важна любая поддержка — он с теплотой относится к тем, кто ее оказывает.

— Что думаете о выдвинутом обвинении?

— Органы следствия незаконно вменяют Валентину статью — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием, а равно с применением угрозы насилия».

Для такой квалификации необходимо, чтобы человек, в отношении которого были совершены подобные действия, был журналистом и открыто сообщал об этом, предъявлял редакционное удостоверение. Кроме того, на его одежде должны были присутствовать отличительные знаки, в том числе бейдж с аккредитацией.

— Возможно ли, что обвинение связано не с этим эпизодом, а с занимаемым Валентином положением в фанатской иерархии?

— Механизм уголовного преследования по этому факту так «закрутился», что многие мои коллеги-адвокаты могут позавидовать. Они годами не могут пробить стену непринятия каких-либо мер по заявлениям со стороны их доверителей, а здесь менее чем за сутки после случившегося было возбуждено уголовное дело и Валентин был арестован на два месяца.

Поэтому, действительно, можно полагать, что здесь все-таки присутствуют определенные политические решения.

  • Ранее суд оштрафовал экс-главу спартаковского фан-клуба на 5 тысяч рублей и запретил ему посещение спортивных мероприятий в течение 2 лет.
  • Коршунову грозит 6 лет тюремного заключения.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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житель СПб
1635279244
Как профессионал могу сказать, что эти слова звучат убедительно (если они соответствуют действительности). Если все так - то в суде будут трудности с доказыванием вины его клиента.
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Garrincha58
1635311028
здесь футбольный сайт и то что происходит после мне лично не интересно
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ab15488
1635312810
А адвокат про уголовный кодекс слышал? Или у него любой арест - политическое решение?
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vladimir-7
1635318268
Коршунов: "Если у есть пейдж на одежде или ты болеешь за спартак, то я таких людей не бью". Могут и пятерик намотать, многое зависит от медицинского заключения о состояния пострадавшего, после избиения журналиста.
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