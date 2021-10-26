Адвокат фаната «Спартака», избившего журналиста: «В аресте есть политические решения»

Алексей Бирюков, адвокат экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, арестованного за избиение журналиста РБК Александра Щеголева, прокомментировал арест своего клиента.

— Где сейчас Валентин?

— Валентин арестован и находится в изоляторе временного содержания № 1 в Москве на Петровке. Там, полагаю, одни из самых хороших в городе условия содержания.

— Как у него дела?

— Я встречался с Валентином в изоляторе 24 октября. Он не жаловался на условия содержания, говорит: «все в порядке».

Конечно, он огорчен тем, что происходит вокруг случившегося и тем, как «вцепились» правоохранительные органы и пытаются представить желаемое за действительное, расследуя уголовное дело.

При этом Валентин понимает, что должен ответить только за то, что действительно произошло. Сейчас для него важна любая поддержка — он с теплотой относится к тем, кто ее оказывает.

— Что думаете о выдвинутом обвинении?

— Органы следствия незаконно вменяют Валентину статью — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием, а равно с применением угрозы насилия».

Для такой квалификации необходимо, чтобы человек, в отношении которого были совершены подобные действия, был журналистом и открыто сообщал об этом, предъявлял редакционное удостоверение. Кроме того, на его одежде должны были присутствовать отличительные знаки, в том числе бейдж с аккредитацией.

— Возможно ли, что обвинение связано не с этим эпизодом, а с занимаемым Валентином положением в фанатской иерархии?

— Механизм уголовного преследования по этому факту так «закрутился», что многие мои коллеги-адвокаты могут позавидовать. Они годами не могут пробить стену непринятия каких-либо мер по заявлениям со стороны их доверителей, а здесь менее чем за сутки после случившегося было возбуждено уголовное дело и Валентин был арестован на два месяца.

Поэтому, действительно, можно полагать, что здесь все-таки присутствуют определенные политические решения.