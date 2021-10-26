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    Адвокат фаната «Спартака», избившего журналиста: «В аресте есть политические решения»

    Алексей Бирюков, адвокат экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, арестованного за избиение журналиста РБК Александра Щеголева, прокомментировал арест своего клиента.

    — Где сейчас Валентин?

    — Валентин арестован и находится в изоляторе временного содержания № 1 в Москве на Петровке. Там, полагаю, одни из самых хороших в городе условия содержания.

    — Как у него дела?

    — Я встречался с Валентином в изоляторе 24 октября. Он не жаловался на условия содержания, говорит: «все в порядке».

    Конечно, он огорчен тем, что происходит вокруг случившегося и тем, как «вцепились» правоохранительные органы и пытаются представить желаемое за действительное, расследуя уголовное дело.

    При этом Валентин понимает, что должен ответить только за то, что действительно произошло. Сейчас для него важна любая поддержка — он с теплотой относится к тем, кто ее оказывает.

    — Что думаете о выдвинутом обвинении?

    — Органы следствия незаконно вменяют Валентину статью — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием, а равно с применением угрозы насилия».

    Для такой квалификации необходимо, чтобы человек, в отношении которого были совершены подобные действия, был журналистом и открыто сообщал об этом, предъявлял редакционное удостоверение. Кроме того, на его одежде должны были присутствовать отличительные знаки, в том числе бейдж с аккредитацией.

    — Возможно ли, что обвинение связано не с этим эпизодом, а с занимаемым Валентином положением в фанатской иерархии?

    — Механизм уголовного преследования по этому факту так «закрутился», что многие мои коллеги-адвокаты могут позавидовать. Они годами не могут пробить стену непринятия каких-либо мер по заявлениям со стороны их доверителей, а здесь менее чем за сутки после случившегося было возбуждено уголовное дело и Валентин был арестован на два месяца.

    Поэтому, действительно, можно полагать, что здесь все-таки присутствуют определенные политические решения.

    • Ранее суд оштрафовал экс-главу спартаковского фан-клуба на 5 тысяч рублей и запретил ему посещение спортивных мероприятий в течение 2 лет.
    • Коршунову грозит 6 лет тюремного заключения.

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    Источник: Sport24

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    26.10.2021 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11626

      житель СПб 47 минут назад

      Как профессионал могу сказать, что эти слова звучат убедительно (если они соответствуют действительности). Если все так - то в суде будут трудности с доказыванием вины его клиента.

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      Рейтинг: +25717

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Принцип простой - ори не важно что , но громче всех и тебе поверят .

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