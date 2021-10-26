Адвокат фаната «Спартака», избившего журналиста: «В аресте есть политические решения»

Как профессионал могу сказать, что эти слова звучат убедительно (если они соответствуют действительности). Если все так - то в суде будут трудности с доказыванием вины его клиента.
Алексей Бирюков, адвокат экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, арестованного за избиение журналиста РБК Александра Щеголева, прокомментировал арест своего клиента.
— Где сейчас Валентин?
— Валентин арестован и находится в изоляторе временного содержания № 1 в Москве на Петровке. Там, полагаю, одни из самых хороших в городе условия содержания.
— Как у него дела?
— Я встречался с Валентином в изоляторе 24 октября. Он не жаловался на условия содержания, говорит: «все в порядке».
Конечно, он огорчен тем, что происходит вокруг случившегося и тем, как «вцепились» правоохранительные органы и пытаются представить желаемое за действительное, расследуя уголовное дело.
При этом Валентин понимает, что должен ответить только за то, что действительно произошло. Сейчас для него важна любая поддержка — он с теплотой относится к тем, кто ее оказывает.
— Что думаете о выдвинутом обвинении?
— Органы следствия незаконно вменяют Валентину статью — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием, а равно с применением угрозы насилия».
Для такой квалификации необходимо, чтобы человек, в отношении которого были совершены подобные действия, был журналистом и открыто сообщал об этом, предъявлял редакционное удостоверение. Кроме того, на его одежде должны были присутствовать отличительные знаки, в том числе бейдж с аккредитацией.
— Возможно ли, что обвинение связано не с этим эпизодом, а с занимаемым Валентином положением в фанатской иерархии?
— Механизм уголовного преследования по этому факту так «закрутился», что многие мои коллеги-адвокаты могут позавидовать. Они годами не могут пробить стену непринятия каких-либо мер по заявлениям со стороны их доверителей, а здесь менее чем за сутки после случившегося было возбуждено уголовное дело и Валентин был арестован на два месяца.
Поэтому, действительно, можно полагать, что здесь все-таки присутствуют определенные политические решения.
- Ранее суд оштрафовал экс-главу спартаковского фан-клуба на 5 тысяч рублей и запретил ему посещение спортивных мероприятий в течение 2 лет.
- Коршунову грозит 6 лет тюремного заключения.