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    Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов арестован на два месяца за избиение журналиста Щеголева

    Тушинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова.

    После матча Лиги Европы против «Лестера» (3:4) он избил журналиста РБК Александра Щеголева.

    Коршунов заключен под стражу на два месяца, то есть до 21 декабря 2021 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

    • Ранее суд оштрафовал экс-главу спартаковского фан-клуба на 5 тысяч рублей и запретил ему посещение спортивных мероприятий в течение 2 лет.
    • Коршунову грозит 6 лет тюремного заключения.

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    Источник: Московские суды общей юрисдикции

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2230

      Krasnodar 123 1 час назад

      Коршун Щегла заклевал !!!

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      Рейтинг: +25748

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ какой он там журналист? ...стоял стелефоном, гавкал из толпы, зубы пересчитают еще
      А это чудик тот еще, хватило мозгов на камеру статью зарабатывать, хотя ничего серьезного не будет, толком ничего не сделал)))

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      Рейтинг: +751

      belarus-gomel > Боцман59rus 1 час назад

      не знаю какой там журналист.... мне пофиг.... но пару годиков на зоне Коршунову не помешают

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      Рейтинг: +10508

      Cleaner > Боцман59rus 1 час назад

      Если этот чудик на камеру так чудит, то что он без камеры вытворяет! Вечером в подворотне...(

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      Рейтинг: +25748

      Боцман59rus > Cleaner 1 час назад

      _ в подворотне контингент другой, там он сам огребет>>

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      Рейтинг: -160

      Вот оно чё Михалыч > Cleaner 1 час назад

      Если этот чудик на камеру так чудит====Как чудит? Что чудит ?...Факты дай.Или тебе лишь бы тявкнуть, не понимая чо там )))

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