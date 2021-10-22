Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов арестован на два месяца за избиение журналиста Щеголева

Тушинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова.
После матча Лиги Европы против «Лестера» (3:4) он избил журналиста РБК Александра Щеголева.
Коршунов заключен под стражу на два месяца, то есть до 21 декабря 2021 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
- Ранее суд оштрафовал экс-главу спартаковского фан-клуба на 5 тысяч рублей и запретил ему посещение спортивных мероприятий в течение 2 лет.
- Коршунову грозит 6 лет тюремного заключения.
Источник: Московские суды общей юрисдикции