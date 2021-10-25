Экс-тренер «Краснодара» Мусаев может возглавить азербайджанский «Сабах»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ведет переговоры с «Сабахом», сообщает Sportinfo.az.
По информации источника, 37-летний специалист уже два дня находится в Баку. Его назначение может состояться сегодня.
Азербайджанский клуб готов заключить с россиянином контракт по схеме «2+1».
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
- В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
Источник: Sportinfo.az
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