Экс-тренер «Краснодара» Мусаев может возглавить азербайджанский «Сабах»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ведет переговоры с «Сабахом», сообщает Sportinfo.az.

По информации источника, 37-летний специалист уже два дня находится в Баку. Его назначение может состояться сегодня.

Азербайджанский клуб готов заключить с россиянином контракт по схеме «2+1».