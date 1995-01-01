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    Экс-тренер «Краснодара» Мусаев может возглавить азербайджанский «Сабах»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ведет переговоры с «Сабахом», сообщает Sportinfo.az.

    По информации источника, 37-летний специалист уже два дня находится в Баку. Его назначение может состояться сегодня.

    Азербайджанский клуб готов заключить с россиянином контракт по схеме «2+1».

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
    • В апреле Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

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    Источник: Sportinfo.az

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2358

      FRZZ 2 минуты назад

      Почему бы и нет, и Семин работал в Азербайджане.

      0
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      Рейтинг: +267

      radist_21 1 час назад

      Удачи ему!

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