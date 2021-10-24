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  • РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обменялись голами, казанцы не побеждают в гостях с июля

РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обменялись голами, казанцы не побеждают в гостях с июля

24 октября 2021, 15:54
12

«Уфа» и «Рубин» в 12-м туре РПЛ не выявили сильнейшего. Единственный мяч казанцев – автогол защитника уфимцев Юрия Журавлева.

«Рубин» не побеждает на выезде с июля. «Уфа» благодаря очку покинула последнее место в таблице.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агаларов, 19 (с пенальти); 1:1 – Журавлев, 59 (в свои ворота).

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 83), Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов (Саплинов, 90), Касинтура (Алиев, 88).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 76), Онугха (Костюков, 76).

Предупреждения: Урунов, 29; Касинтура, 47; Алиев, 90+1; Плиев, 90+1 – Абильдгор, 11.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин
Комментарии (12)
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tushkanlz
1635080641
Очень интересная игра. «Везло и не везло» обеим командам, ничья, по моему, справедливый результат, хотя, казанцы были понастырней в конце. Отметил бы Кварацхелия Хвичю, как лучшего, и которому больше не повезло с не засчитанным, чем повезло с прострелом при авто-голе..
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Ageorgov
1635081455
Во втором "Рубин" здорово прибавил, а с отменой гола Хвичи в первом тайме - мутно, как-то. Могли бы и победить. Но и уфимцы имели неплохие шансы. Хорошая игра.
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zigbert
1635082057
Боевая игра получилась. Три пенальти, два из которых были отменены. Агаларов вновь забил, правда с пенальти. Но у него были еще возможности отличиться. Ничья справедливый результат.
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_Marqella_
1635082599
Что то с татарами не так,вроде состав хороший,тренер топовый...как то не идёт...Искренне хочу ,что бы Рубин был в пятёрке...
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Sancho010365
1635082747
Судья справился на 100%. Рубин неплох, но нет центрального нападающего, все навесы вперёд в пропасть, все единоборства Уфа выиграла вчистую, у себя в защите хаос. И будь смелее Уфа, могли бы выиграть, а так и себе забили и сопернику. В Уфе спокуха в защите и неплохо в нападении. Команды одного уровня.
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Александр Виктрович
1635089623
Слуцкер опять не вывозит! пора снимать тюбитейку! с таким составом и так позорно играть....лене надо извиниться и уйти наматывая сопли на кулак! дальше терпеть это нет сил!
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RUBINTATAR
1635097184
Не так у Рубина это Слуцкий!!!
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