РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обменялись голами, казанцы не побеждают в гостях с июля

«Уфа» и «Рубин» в 12-м туре РПЛ не выявили сильнейшего. Единственный мяч казанцев – автогол защитника уфимцев Юрия Журавлева.

«Рубин» не побеждает на выезде с июля. «Уфа» благодаря очку покинула последнее место в таблице.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агаларов, 19 (с пенальти); 1:1 – Журавлев, 59 (в свои ворота).

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 83), Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов (Саплинов, 90), Касинтура (Алиев, 88).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 76), Онугха (Костюков, 76).

Предупреждения: Урунов, 29; Касинтура, 47; Алиев, 90+1; Плиев, 90+1 – Абильдгор, 11.

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