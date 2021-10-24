РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обменялись голами, казанцы не побеждают в гостях с июля

«Уфа» и «Рубин» в 12-м туре РПЛ не выявили сильнейшего. Единственный мяч казанцев – автогол защитника уфимцев Юрия Журавлева.
«Рубин» не побеждает на выезде с июля. «Уфа» благодаря очку покинула последнее место в таблице.
Россия. РПЛ. 12-й тур
Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Агаларов, 19 (с пенальти); 1:1 – Журавлев, 59 (в свои ворота).
«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 83), Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов (Саплинов, 90), Касинтура (Алиев, 88).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 76), Онугха (Костюков, 76).
Предупреждения: Урунов, 29; Касинтура, 47; Алиев, 90+1; Плиев, 90+1 – Абильдгор, 11.
Источник: Бомбардир.ру