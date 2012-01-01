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    РПЛ. «Уфа» и «Рубин» обменялись голами, казанцы не побеждают в гостях с июля

    «Уфа» и «Рубин» в 12-м туре РПЛ не выявили сильнейшего. Единственный мяч казанцев – автогол защитника уфимцев Юрия Журавлева.

    «Рубин» не побеждает на выезде с июля. «Уфа» благодаря очку покинула последнее место в таблице.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агаларов, 19 (с пенальти); 1:1 – Журавлев, 59 (в свои ворота).

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов (Иванов, 83), Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов (Саплинов, 90), Касинтура (Алиев, 88).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер (Бакаев, 76), Онугха (Костюков, 76).

    Предупреждения: Урунов, 29; Касинтура, 47; Алиев, 90+1; Плиев, 90+1 – Абильдгор, 11.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии12
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      Рейтинг: +19

      Александр Виктрович 2 часа назад

      Слуцкер опять не вывозит! пора снимать тюбитейку! с таким составом и так позорно играть....лене надо извиниться и уйти наматывая сопли на кулак! дальше терпеть это нет сил!

      2
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      Рейтинг: +938

      Sancho010365 4 часа назад

      Судья справился на 100%. Рубин неплох, но нет центрального нападающего, все навесы вперёд в пропасть, все единоборства Уфа выиграла вчистую, у себя в защите хаос. И будь смелее Уфа, могли бы выиграть, а так и себе забили и сопернику. В Уфе спокуха в защите и неплохо в нападении. Команды одного уровня.

      5
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      Рейтинг: +692

      Spinorr > Sancho010365 3 часа назад

      Один момент неоднозначный. Гол Квары - мне кажется офсайда не было.

      5
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      Рейтинг: +938

      Sancho010365 > Spinorr 3 часа назад

      Честно, при любом раскладе я за Рубин, но что-то у них не так. Есть красота в атаке, но нет завершения, вверху Уфа всё подобрала и не было у них ну 100% убойного момента.

      2
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      Рейтинг: +3840

      _Marqella_ 4 часа назад

      Что то с татарами не так,вроде состав хороший,тренер топовый...как то не идёт...Искренне хочу ,что бы Рубин был в пятёрке...

      6
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      Рейтинг: +692

      Spinorr > _Marqella_ 3 часа назад

      Это не всегда коррелирует.
      Создание команды процесс неоднозначный. Никогда Слуцкий ещё не строил команду.
      Белоусов и Гинер сами этим занимались.
      Пока не очень получается.

      5
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      Рейтинг: +1483

      serglider > Spinorr 3 часа назад

      Да уж... Есть набор перспективных игроков, но игры у Рубина как-то не задаются... Нет куража и легкости в атаках, какой-то нервный сумбур в защите... Давлеет результат и игроки ни как не могут раскрепоститься и выдать результат играя в свое удовольствие, а без этого положительного результата в долгую достигнуть не получиться... Слуцкому надо решать эту проблему, но по всему он просто не знает, что нужно делать в этой ситуации.

      3
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      Рейтинг: +90533

      zigbert 4 часа назад

      Боевая игра получилась. Три пенальти, два из которых были отменены. Агаларов вновь забил, правда с пенальти. Но у него были еще возможности отличиться.
      Ничья справедливый результат.

      5
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      Рейтинг: +157

      Ageorgov 4 часа назад

      Во втором "Рубин" здорово прибавил, а с отменой гола Хвичи в первом тайме - мутно, как-то. Могли бы и победить. Но и уфимцы имели неплохие шансы. Хорошая игра.

      5
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      Рейтинг: +25647

      пьяныйхоровод 4 часа назад

      По этому поводу Слуцкий должен дать комментарии , схожими со вчерашней оценкой игры своей команды Сани Кержакова .

      3
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      Рейтинг: +1029

      tushkanlz 4 часа назад

      Очень интересная игра. «Везло и не везло» обеим командам, ничья, по моему, справедливый результат, хотя, казанцы были понастырней в конце. Отметил бы Кварацхелия Хвичю, как лучшего, и которому больше не повезло с не засчитанным, чем повезло с прострелом при авто-голе..

      4
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      Рейтинг: +764

      БОМЖАРНИК 4 часа назад

      Скоро Леню- физрука турнут с Рубина.

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