«Матч, который не нуждается в представлении». РПЛ выпустила промо к игре «Зенит» – «Спартак»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу 12-го тура РПЛ между «Зенитом и «Спартаком». В нем собраны эмоции последних очных встреч команд.

«Матч, который не нуждается в представлении. Возможности пропустить просто нет», – написала лига.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене».

«Зенит», если не проиграет, возглавит таблицу.

«Спартак» в случае победы поднимется на 6-е место.

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