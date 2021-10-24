«Матч, который не нуждается в представлении». РПЛ выпустила промо к игре «Зенит» – «Спартак»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу 12-го тура РПЛ между «Зенитом и «Спартаком». В нем собраны эмоции последних очных встреч команд.
«Матч, который не нуждается в представлении. Возможности пропустить просто нет», – написала лига.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене».
- «Зенит», если не проиграет, возглавит таблицу.
- «Спартак» в случае победы поднимется на 6-е место.
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Источник: твиттер РПЛ