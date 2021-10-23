Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в игре девятого тура Серии А против «Кальяри».
Тренерский штаб команды из Флоренции включил 30-летнего футболиста в заявку на матч.
Ранее россиянин пропустил встречу с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.
- В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
- «Фиорентина» примет «Кальяри» в воскресенье в 16:00 мск.
CONVOCATII viola per #FiorentinaCagliariPowered by #Tomkettires#ForzaViola #FiorentinaCagliari pic.twitter.com/9ifNHsVJew— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 23, 2021