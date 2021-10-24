Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в игре девятого тура Серии А против «Кальяри».

Тренерский штаб команды из Флоренции включил 30-летнего футболиста в заявку на матч.

Ранее россиянин пропустил встречу с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.

В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.

«Фиорентина» примет «Кальяри» в воскресенье в 16:00 мск.