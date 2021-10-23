Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Кальяри»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сможет принять участие в игре девятого тура Серии А против «Кальяри».

    Тренерский штаб команды из Флоренции включил 30-летнего футболиста в заявку на матч.

    Ранее россиянин пропустил встречу с «Венецией» (0:1) из-за мышечного перенапряжения.

    • В этом сезоне Кокорин провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
    • «Фиорентина» примет «Кальяри» в воскресенье в 16:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67898
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru