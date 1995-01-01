Кержаков: «Благодаря матчу с «Краснодаром» мы увидели свой истинный уровень»

Молодец, очень взвешенный комментарий. Значит, будут и достижения - впереди!
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.
«Сегодня, если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень.
Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, который сейчас есть», – сказал Кержаков.
- «Нижний Новгород» проиграл «Краснодару» со счетом 1:4.
- Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.
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