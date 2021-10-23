Кержаков: «Благодаря матчу с «Краснодаром» мы увидели свой истинный уровень»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.

«Сегодня, если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень.

Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, который сейчас есть», – сказал Кержаков.

«Нижний Новгород» проиграл «Краснодару» со счетом 1:4.

Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

Гончаренко – после разгрома «Нижнего Новгорода»: «Мне понравилось отношение команды»