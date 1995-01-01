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    Кержаков: «Благодаря матчу с «Краснодаром» мы увидели свой истинный уровень»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» в 12-м туре РПЛ.

    «Сегодня, если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень.

    Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, который сейчас есть», – сказал Кержаков.

    • «Нижний Новгород» проиграл «Краснодару» со счетом 1:4.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11413

      житель СПб 2 часа назад

      Молодец, очень взвешенный комментарий. Значит, будут и достижения - впереди!

      2
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      Рейтинг: +3121

      minaev23 > житель СПб 2 часа назад

      Сашка молодец - может признавать ошибки .Думаю пяток лет и мы увидим неплохого тренера!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1200

      Блямба 2 часа назад

      Вот это- уже Александр Анатольевич говорит..
      Уважение.
      Это тебе не "саня кержаков , шалалалалала!"

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