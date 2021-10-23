Гончаренко – после разгрома «Нижнего Новгорода»: «Мне понравилось отношение команды»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
«Неправильно в нашем чемпионате делить игры на легкие и сложные. Важно, что мы после двух ничьих очень хотели выиграть. Мне понравилось отношение команды сегодня.
Единственное, расстраивает тот факт, что мы пропустили со стандарта в концовке, это в большей степени обидно за Сафонова.
Крыховяк? Мы ждем такой игры от него в каждом матче, он капитан команды, он ведет за собой», – сказал Гончаренко.
- «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 4:1.
- Благодаря победе команда Гончаренко поднялась на 3-е место в таблице РПЛ.
- У Крыховяка 6 голевых действий в 5 последних играх.
Источник: «Матч ТВ»