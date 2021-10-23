Роналду – об уходе из сборной: «Думаю, время еще не пришло»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил об отсутствии планов завершать карьеру в сборной Португалии.
«Уйти из сборной, чтобы продлить клубную карьеру? Зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.
Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам... Но пока это все остается у меня, я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован», – сказал 36-летний футболист.
- Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
- Он забил 115 голов в 182 матчах. Это мировой рекорд.
- В составе «МЮ» форвард отличился 6 раз в 8 играх.
Источник: Sky Sports