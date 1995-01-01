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    Роналду – об уходе из сборной: «Думаю, время еще не пришло»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил об отсутствии планов завершать карьеру в сборной Португалии.

    «Уйти из сборной, чтобы продлить клубную карьеру? Зачем? Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

    Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам... Но пока это все остается у меня, я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован», – сказал 36-летний футболист.

    • Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
    • Он забил 115 голов в 182 матчах. Это мировой рекорд.
    • В составе «МЮ» форвард отличился 6 раз в 8 играх.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: -157

      Вот оно чё Михалыч 58 минут назад

      Дело не в том, чего хотят люди=====Неужто есть какие то недоумки , желающие его ухода из сборной ? Голы за сборную исправно забивает, что еще нужно.

      0
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      Рейтинг: +2636

      R_a_i_n 1 час назад

      Зюба об уходе с сборной-я устал, я ухожу, ик...

      1
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      Рейтинг: +59

      Sergicious 1 час назад

      Роналду - об уходе из сборной: - Я ещë пока молод

      0
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      Рейтинг: +10528

      Cleaner 1 час назад

      Роналду – об уходе из сборной: - Думаю, что не все рекорды еще побиты.

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