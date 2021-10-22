Черевченко: «Динамо» сегодня не имело права проиграть «Химкам» – в день рождения великого футболиста»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подытожил матч 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4). Встреча состоялась в 92-ю годовщину со дня рождения экс-вратаря москвичей Льва Яшина.

«Это заслуженная победа «Динамо». Поздравляю их с победой, сегодня они не имели права проиграть – сегодня день рождения такого великого футболиста. Если по игре, то после двух голов со стандарта нам пришлось немного перестраивать игру», – сказал Черевченко.