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    Черевченко: «Динамо» сегодня не имело права проиграть «Химкам» – в день рождения великого футболиста»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подытожил матч 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4). Встреча состоялась в 92-ю годовщину со дня рождения экс-вратаря москвичей Льва Яшина.

    «Это заслуженная победа «Динамо». Поздравляю их с победой, сегодня они не имели права проиграть – сегодня день рождения такого великого футболиста. Если по игре, то после двух голов со стандарта нам пришлось немного перестраивать игру», – сказал Черевченко.

    • Лев Яшин всю карьеру провел в «Динамо».
    • «Динамо» не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
    • «Химки» идут в зоне переходных встреч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10518

      Cleaner 4 минуты назад

      Совпало, что в день рождения великого футболиста Динамо достался слабый соперник в виде Химок. Был бы Локомотив из ТБИЛИСИ, проиграло бы Динамо несмотря на юбилей.

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