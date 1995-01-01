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    Глушаков: «Не задумывался о завершении карьеры. Еще не наигрался»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своих планах на будущее.

    «Что планирую делать после завершения карьеры? А вы так сильно хотите, чтобы я закончил карьеру? Я ещe не задумывался об этом, если честно.

    Понятно, что я учился на тренера, до сих пор учусь. Есть лицензия, надо будет еe защищать. Хотелось бы быть тренером, остаться в структуре футбола, спорта, дальше прогрессировать.

    Первое время прямо резко хотелось тренировать, а потом отпустило. Думаю: «Зачем об этом задумываться? Надо ещe поиграть спокойно в футбол, а потом уже будешь думать».

    Сейчас весь погружен в футбол, весь в футболе. Понимаю, что ещe не наигрался в него. Ещe хочу играть. Всe бы отдал, чтобы вернуться на десять лет назад и поиграть эти годы ещe», – сказал 34-летний футболист.

    • В этом сезоне Глушаков провел за «Химки» 11 матчей и забил 6 голов.
    • С начала октября он не играет из-за травмы.
    • Контракт хавбека с подмосковным клубом рассчитан до июня 2024 года.

    Глушаков: «Почему в сборной России только на мне зациклились, что я якобы старый?»

    Глушаков: «Локомотив» для меня как родной дом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

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