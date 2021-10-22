Глушаков: «Не задумывался о завершении карьеры. Еще не наигрался»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своих планах на будущее.

«Что планирую делать после завершения карьеры? А вы так сильно хотите, чтобы я закончил карьеру? Я ещe не задумывался об этом, если честно.

Понятно, что я учился на тренера, до сих пор учусь. Есть лицензия, надо будет еe защищать. Хотелось бы быть тренером, остаться в структуре футбола, спорта, дальше прогрессировать.

Первое время прямо резко хотелось тренировать, а потом отпустило. Думаю: «Зачем об этом задумываться? Надо ещe поиграть спокойно в футбол, а потом уже будешь думать».

Сейчас весь погружен в футбол, весь в футболе. Понимаю, что ещe не наигрался в него. Ещe хочу играть. Всe бы отдал, чтобы вернуться на десять лет назад и поиграть эти годы ещe», – сказал 34-летний футболист.

В этом сезоне Глушаков провел за «Химки» 11 матчей и забил 6 голов.

С начала октября он не играет из-за травмы.

Контракт хавбека с подмосковным клубом рассчитан до июня 2024 года.

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