El Nacional: «Челси» ведет переговоры с «Реалом» по нескольким игрокам. Абрамович лично хочет вернуть Азара

Сразу несколько игроков «Реала» могут продолжить карьеру в «Челси».

По информации El Nacional, английский клуб ведет активные переговоры по нескольким игрокам. Один из них – нападающий Эден Азар, которого лично хочет вернуть владелец «Челси» Роман Абрамович.

По мнению Абрамовича, возвращение 30-летнего бельгийца поможет «Челси» не только с игровой, но и с имиджевой точки зрения.

Лондонский клуб готов заплатить за Азара 50 миллионов евро. «Реал», который готов расстаться с футболистом, отпустит его минимум за 60 миллионов евро.