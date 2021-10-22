Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • El Nacional: «Челси» ведет переговоры с «Реалом» по нескольким игрокам. Абрамович лично хочет вернуть Азара

El Nacional: «Челси» ведет переговоры с «Реалом» по нескольким игрокам. Абрамович лично хочет вернуть Азара

22 октября 2021, 12:52
5

Сразу несколько игроков «Реала» могут продолжить карьеру в «Челси».

По информации El Nacional, английский клуб ведет активные переговоры по нескольким игрокам. Один из них – нападающий Эден Азар, которого лично хочет вернуть владелец «Челси» Роман Абрамович.

По мнению Абрамовича, возвращение 30-летнего бельгийца поможет «Челси» не только с игровой, но и с имиджевой точки зрения.

Лондонский клуб готов заплатить за Азара 50 миллионов евро. «Реал», который готов расстаться с футболистом, отпустит его минимум за 60 миллионов евро.

  • «Реал» купил Азара у «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро.
  • В составе «Реала» бельгиец провел 51 матч, забил 5 мячей и отдал 9 ассистов.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

Источник: El Nacional

Каталонская газета. Аудитория в твиттере - 171,5 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Азар Эден Абрамович Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1634899770
Для чего он нужен? В игре он мёртвый
Ответить
Skull_Boy
1634899811
Азар уже отработанный материал и перед переходом в Реал Эден явно сдал, чем сезон назад играя за синих и 60 млн только вызывает смех
Ответить
серега кашин
1634910005
пусть забирают реалу он не подошел
Ответить
BlackMurder
1634912328
Этот беляшик уже изжил себя
Ответить
DeStar
1634916104
на месте реала бы спуливал за 50, во первых хоть какие-то деньги, во вторых он нахрен не нужен с таким вини.
Ответить
Главные новости
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
3
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Все новости
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
Вчера, 19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
Вчера, 17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
Вчера, 11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+