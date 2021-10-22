El Nacional: «Челси» ведет переговоры с «Реалом» по нескольким игрокам. Абрамович лично хочет вернуть Азара

Сразу несколько игроков «Реала» могут продолжить карьеру в «Челси».
По информации El Nacional, английский клуб ведет активные переговоры по нескольким игрокам. Один из них – нападающий Эден Азар, которого лично хочет вернуть владелец «Челси» Роман Абрамович.
По мнению Абрамовича, возвращение 30-летнего бельгийца поможет «Челси» не только с игровой, но и с имиджевой точки зрения.
Лондонский клуб готов заплатить за Азара 50 миллионов евро. «Реал», который готов расстаться с футболистом, отпустит его минимум за 60 миллионов евро.
- «Реал» купил Азара у «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро.
- В составе «Реала» бельгиец провел 51 матч, забил 5 мячей и отдал 9 ассистов.
- Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
Источник: El Nacional
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