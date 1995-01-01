Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    El Nacional: «Челси» ведет переговоры с «Реалом» по нескольким игрокам. Абрамович лично хочет вернуть Азара

    Сразу несколько игроков «Реала» могут продолжить карьеру в «Челси».

    По информации El Nacional, английский клуб ведет активные переговоры по нескольким игрокам. Один из них – нападающий Эден Азар, которого лично хочет вернуть владелец «Челси» Роман Абрамович.

    По мнению Абрамовича, возвращение 30-летнего бельгийца поможет «Челси» не только с игровой, но и с имиджевой точки зрения.

    Лондонский клуб готов заплатить за Азара 50 миллионов евро. «Реал», который готов расстаться с футболистом, отпустит его минимум за 60 миллионов евро.

    • «Реал» купил Азара у «Челси» летом 2019 года за 115 миллионов евро.
    • В составе «Реала» бельгиец провел 51 матч, забил 5 мячей и отдал 9 ассистов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Nacional

    Каталонская газета. Аудитория в твиттере - 171,5 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3640

      FENIX-SL 29 минут назад

      ураааааааааааааааа
      хоть за 50 забирайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12893

      Skull_Boy 30 минут назад

      Азар уже отработанный материал и перед переходом в Реал Эден явно сдал, чем сезон назад играя за синих и 60 млн только вызывает смех

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      jek718875 30 минут назад

      Для чего он нужен? В игре он мёртвый

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru