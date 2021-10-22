Кержаков отсудил более 290 миллионов рублей у воронежской фирмы

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выиграл суд против ООО «Модуль». Воронежская фирма вернет экс-нападающему более 290 миллионов рублей.

«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа.

20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО «Модуль» составляет более 290 миллионов рублей.

Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», – говорится в сообщении суда.