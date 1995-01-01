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    Кержаков отсудил более 290 миллионов рублей у воронежской фирмы

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выиграл суд против ООО «Модуль». Воронежская фирма вернет экс-нападающему более 290 миллионов рублей.

    «Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа.

    20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО «Модуль» составляет более 290 миллионов рублей.

    Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», – говорится в сообщении суда.

    • В 2011 году Кержаков вложился в строительство мини-завода в Воронеже.
    • Мошенническим путeм у футболиста похитили более 300 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Панинский районный суд

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1152

      Блямба 2 часа назад

      Миноритарии правящей команды
      имеют право иметь
      всё,что имеют.
      И не дай вам ,Бог..(далее по тексту..********* ** **********
      **** ************************ **) ))

      -------------------------
      -- Сань,можно в Питер возвращаться.

      2
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

      Прогнозы футбoльных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +13845

      paracetamol 2 часа назад

      Похитили более 300 миллионов рублей, вернули 290, это что, справедливость как у футбольных судей?

      0
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      Рейтинг: +53418

      portero > paracetamol 2 часа назад

      Ну ты еще неполученный доход посчитай, инфляция уполовинила сумму, но похоже о получении процентов Керж и не мечтает..
      У нас закон на стороне мошенников, потому как депутаты 90%мошенники...

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      Рейтинг: +13845

      paracetamol > portero 1 час назад

      Согласен, 500 лямов нужно было требовать! Но с паршивой овцы хоть шерсти клок.

      0
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      Рейтинг: +8130

      Fusballer 3 часа назад

      Футбольная новость.

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