Кержаков отсудил более 290 миллионов рублей у воронежской фирмы

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выиграл суд против ООО «Модуль». Воронежская фирма вернет экс-нападающему более 290 миллионов рублей.
«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа.
20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО «Модуль» составляет более 290 миллионов рублей.
Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», – говорится в сообщении суда.
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