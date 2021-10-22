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  • Кержаков отсудил более 290 миллионов рублей у воронежской фирмы

Кержаков отсудил более 290 миллионов рублей у воронежской фирмы

22 октября 2021, 10:57
12

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выиграл суд против ООО «Модуль». Воронежская фирма вернет экс-нападающему более 290 миллионов рублей.

«Рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа.

20 октября 2021 года Панинским районным судом Воронежской области рассмотрено гражданское дело поиску Кержакова Александра Анатольевича к обществу с ограниченной ответственностью «Модуль» о взыскании задолженности по договору займа. Задолженность ООО «Модуль» составляет более 290 миллионов рублей.

Исковые требования признаны ответчиком в полном объеме. Исковое заявление удовлетворено судом. Решение не вступило в законную силу», – говорится в сообщении суда.

  • В 2011 году Кержаков вложился в строительство мини-завода в Воронеже.
  • Мошенническим путeм у футболиста похитили более 300 миллионов рублей.

Источник: Панинский районный суд
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (12)
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Fusballer
1634890492
Футбольная новость.
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paracetamol
1634891584
Похитили более 300 миллионов рублей, вернули 290, это что, справедливость как у футбольных судей?
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d с
1634891847
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Блямба
1634892718
Миноритарии правящей команды имеют право иметь всё,что имеют. И не дай вам ,Бог..(далее по тексту..********* ** ********** **** ************************ **) )) ------------------------- -- Сань,можно в Питер возвращаться.
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Из Твери Леха
1634907611
в биткоины надо было вкладываться
Ответить
vmonomah17
1634907722
Осталось только эти деньги взыскать, так как эта фирма скорее всего больше мертва, чем жива
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житель СПб
1634931409
Смешно и печально... Скорее всего, он не получит ничего - других причин для признания ответчиком иска нет. У ООО уставной капитал - 10 т.р.
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Plyash
1634934513
После последней фразы - "Решение не вступило в законную силу." всё вышесказанное меркнет.Должен быть указан срок вступления решения суда в силу.Ответчик имеет право на апелляцию.Так что,думаю,дело ещё продолжится,и фраза "требования признаны ответчиком в полном объёме" здесь решающей не является.А если у ответчика адвокат грамотный,то это надолго.
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