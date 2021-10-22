Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной еврокубковой недели.

Все три команды РПЛ проиграли свои матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому не было набрано ни одного очка.

На счету России осталось 31,682 балла. Идущая 11-й Украина сократила отставание до 0,682 балла. На девятой строчке располагается Шотландия (32,100 балла).