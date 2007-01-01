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    Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной еврокубковой недели.

    Все три команды РПЛ проиграли свои матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому не было набрано ни одного очка.

    На счету России осталось 31,682 балла. Идущая 11-й Украина сократила отставание до 0,682 балла. На девятой строчке располагается Шотландия (32,100 балла).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurocups

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3547

      Snek 7 минут назад

      Зато как вофка хочет сборная России на Олимпиаду поедет:))))

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