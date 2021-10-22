Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

22 октября 2021, 07:32
24

Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной еврокубковой недели.

Все три команды РПЛ проиграли свои матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому не было набрано ни одного очка.

На счету России осталось 31,682 балла. Идущая 11-й Украина сократила отставание до 0,682 балла. На девятой строчке располагается Шотландия (32,100 балла).

Источник: Eurocups
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1634853599
Зато как вофка хочет сборная России на Олимпиаду поедет:))))
Ответить
моэм
1634874887
Диву даёшься , когда слышишь "рассуждалки о Украине и до сих пор даже о Португалии ... предлагаю всем оптимистам "спуститься на землю" и просто посчитать ...минусуем 12. 600 , и окажется что Россия уже в будущем году будет занимать места примерно с 21 по 25 .
Ответить
Из Твери Леха
1634878714
А пусть обходят. Может зашевелятся тогда)
Ответить
Garrincha58
1634881768
мне лично пофиг кто нас обгонит Украина или Мальта с Молдовой у нас нет футбола вот что страшно и обидно кругом одни интриги скандалы откаты и тд и тп.....
Ответить
Fusballer
1634881979
Откатываемся на 20 лет назад.
Ответить
neveldomha
1634882376
Шотландия со своими одинокими рейджерс и Селтиком впереди нас, это нонсенс.
Ответить
"supermax"
1634886863
С точки зрения биологии деградация-тоже эволюция.... Эвалюционируем так сказать)
Ответить
diadushka
1634889284
диваны ватных "патриотов" начинают уже подгорать
Ответить
d с
1634891842
Прогнозы фyтбольных матчей bet-org.ru
Ответить
svetekanet
1634897720
Я честно говоря удивился, узнав что Украина ниже нас в таблице коэффициентов. Их чемпионат сильнее нашего и клубы хорошо выступают в еврокубках. Ну ничего, скоро вместе с Молдовой нас обгонят.
Ответить
Главные новости
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
3
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
21
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+