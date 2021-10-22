Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной еврокубковой недели.
Все три команды РПЛ проиграли свои матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому не было набрано ни одного очка.
На счету России осталось 31,682 балла. Идущая 11-й Украина сократила отставание до 0,682 балла. На девятой строчке располагается Шотландия (32,100 балла).
- «Спартак» уступил «Лестеру» (3:4).
- «Зенит» проиграл «Ювентусу» (0:1).
- «Локомотив» оказался слабее «Галатасарая» (0:1).
Источник: Eurocups