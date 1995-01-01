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    Игрок «Галатасарая» Озтюрк: «Не очень интересно, кто лидер «Локомотива». Мы приехали за победой»

    Защитник «Галатасарая» Алпаслан Озтюрк поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива». Турки настроены на три очка.

    «Честно говоря, не очень интересно, кто в «Локомотиве» является лидером. Мы будем отталкиваться от себя, мы сами приехали сюда лидерами, приехали за победой. Мы понимаем, что у них хорошая команда с опытом в Европе, надеюсь, зрителям понравится матч», – сказал Озтюрк.

    • Матч состоится завтра, 21 октября.
    • Игру обслужит австрийская бригада судей во главе с Харальдом Лехнером.
    • У «Локомотива» нет побед в текущем розыгрыше Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2883

      tarasofka 1 час назад

      а действительно - кто лидер в локо. смолов? сходу только одна фамилия приходит на ум.

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