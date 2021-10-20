Игрок «Галатасарая» Озтюрк: «Не очень интересно, кто лидер «Локомотива». Мы приехали за победой»

Защитник «Галатасарая» Алпаслан Озтюрк поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива». Турки настроены на три очка.

«Честно говоря, не очень интересно, кто в «Локомотиве» является лидером. Мы будем отталкиваться от себя, мы сами приехали сюда лидерами, приехали за победой. Мы понимаем, что у них хорошая команда с опытом в Европе, надеюсь, зрителям понравится матч», – сказал Озтюрк.