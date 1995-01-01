Игрок «Галатасарая» Озтюрк: «Не очень интересно, кто лидер «Локомотива». Мы приехали за победой»

а действительно - кто лидер в локо. смолов? сходу только одна фамилия приходит на ум.
Защитник «Галатасарая» Алпаслан Озтюрк поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива». Турки настроены на три очка.
«Честно говоря, не очень интересно, кто в «Локомотиве» является лидером. Мы будем отталкиваться от себя, мы сами приехали сюда лидерами, приехали за победой. Мы понимаем, что у них хорошая команда с опытом в Европе, надеюсь, зрителям понравится матч», – сказал Озтюрк.
- Матч состоится завтра, 21 октября.
- Игру обслужит австрийская бригада судей во главе с Харальдом Лехнером.
- У «Локомотива» нет побед в текущем розыгрыше Лиги Европы.