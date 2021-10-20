Вальбуэна – о шантаже Бензема: «Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Карим не явился в суд»

Сегодня в Версале началось заседание по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна интимным видео со стороны форварда «Реала» Карима Бензема.

33-летний француз не явился в суд из-за подготовки к матчу Примеры с «Барселоной». Если вина Бензема будет доказана, французский форвард может получить до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

«Это дело длится шесть лет. Почти все обвиняемые здесь, только Карим не явился. Жаль, но что поделать.

Мы ждали шесть лет и пойдем до конца. Пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы забыть об этом навсегда», – рассказал Вальбуэна о ходе процесса.