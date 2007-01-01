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    Вальбуэна – о шантаже Бензема: «Я ждал шесть лет и пойду до конца. Только Карим не явился в суд»

    Сегодня в Версале началось заседание по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна интимным видео со стороны форварда «Реала» Карима Бензема.

    33-летний француз не явился в суд из-за подготовки к матчу Примеры с «Барселоной». Если вина Бензема будет доказана, французский форвард может получить до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

    «Это дело длится шесть лет. Почти все обвиняемые здесь, только Карим не явился. Жаль, но что поделать.

    Мы ждали шесть лет и пойдем до конца. Пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы забыть об этом навсегда», – рассказал Вальбуэна о ходе процесса.

    • Бензема был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
    • Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
    • Из-за скандала Бензема долгое время не вызвался в сборную Франции.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8758

      playsh 1 час назад

      На суд с таким сроком обвинения являться надо обязательно,но вместо себя можно прислать доверенное лицо,т.е адвоката.А здесь вообще никто не пришёл?Не понятно.
      Тогда Бензема просто идиот.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      3meeeD 1 час назад

      И получит золотые купола Вместо мЯча

      3
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