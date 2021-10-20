Тухель – об интересе «Челси» к Холанду: «Говорим о нем регулярно. Посмотрим, что будет в ближайшие недели»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил интерес клуба к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

«Мы пару раз говорили о трансфере Холанда, в том числе во время трансферного окна. Но тогда это казалось абсолютно нереальным и невыполнимым.

Говорим о нем регулярно, потому что он фантастический игрок и определяющая фигура в «Боруссии», нашего большого конкурента в Лиге чемпионов.

Не думаю, что мы обсуждали трансфер Холанда серьезно, но давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели», – сказал Тухель.