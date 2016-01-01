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    Тухель – об интересе «Челси» к Холанду: «Говорим о нем регулярно. Посмотрим, что будет в ближайшие недели»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил интерес клуба к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

    «Мы пару раз говорили о трансфере Холанда, в том числе во время трансферного окна. Но тогда это казалось абсолютно нереальным и невыполнимым.

    Говорим о нем регулярно, потому что он фантастический игрок и определяющая фигура в «Боруссии», нашего большого конкурента в Лиге чемпионов.

    Не думаю, что мы обсуждали трансфер Холанда серьезно, но давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели», – сказал Тухель.

    • В текущем сезоне у Холанда 17 голов в 10 матчах.
    • Холанд лидирует в списке бомбардиров сезона Бундеслиги (9 мячей).
    • Норвежец стоит 150 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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