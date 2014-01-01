Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Черчесов: «Лимит нужен, чтобы поддерживать свой рынок. «10+15» – оптимальная формула»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    — Как относитесь к отмене лимита?

    — Еще работая в «Динамо», говорил и сейчас остаюсь при этом мнении: оптимальная формула — «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке на сезон. Начать так, а дальше посмотреть на пропорцию. Какой-то вариант лимита все-таки нужен — свой рынок надо поддерживать.

    — Что скажете о проектах реформ формата РПЛ?

    — Документов не видел, с голландцами из Hypercube не разговаривал, не был ни на одном собрании, посвященном переменам. В такие вещи надо вникать, а не поверхностно говорить. Но я и в гладком чемпионате работал, и не в гладком — в Польше, когда у тебя 30 матчей в два круга и 7 в плей-офф.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Черчесов: «Дзюба мне понятен. Он поступает, как видит, как чувствует»

    Черчесов: «У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: Березуцкий, Акинфеев, Дзюба. У Валеры другой подход, но это не значит, что он не прав»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14682

      Garrincha58 51 минуту назад

      вот она сущность Черчесова кто о чём, а он о рынке ему не мастерство игроков беспокоит, а рынок чтобы заработать по больше бабла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6472

      серега кашин 1 час назад

      самый оптимальный вариант

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Vitaga 1 час назад

      в РПЛ нужны качественные легионеры а не всякий сброд из африки азии америки. понабирают гастарбайтеров за нереальные деньги с откатами и обсуждают мол лимит надо поменять побольше привести всяких лумумб и побольше откатов срубить. если разрешить клубам привозить легионеров только уровня Халка или Витселя это пошло бы на пользу нашему футболу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4154

      алдан2014 1 час назад

      Лимит- возможность зарабатывать дельцам от футбола

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4461

      TOMSON > алдан2014 1 час назад

      Дельцы в любом случае будут зарабатывать. Вопрос только на ком?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4154

      алдан2014 > TOMSON 35 минут назад

      Если паспортисты вместо миллионов будут стоить три копейки после отмены лимита,то как на них заработаешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +437

      vsolon > алдан2014 15 минут назад

      вот когда клубы будут частные тогда пусть отменяют лимит....а так получается с народа берут налоги и развивают футбол *****...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90410
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67880
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru