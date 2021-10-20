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  • Черчесов: «Лимит нужен, чтобы поддерживать свой рынок. «10+15» – оптимальная формула»

Черчесов: «Лимит нужен, чтобы поддерживать свой рынок. «10+15» – оптимальная формула»

20 октября 2021, 13:45
10

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

— Как относитесь к отмене лимита?

— Еще работая в «Динамо», говорил и сейчас остаюсь при этом мнении: оптимальная формула — «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке на сезон. Начать так, а дальше посмотреть на пропорцию. Какой-то вариант лимита все-таки нужен — свой рынок надо поддерживать.

— Что скажете о проектах реформ формата РПЛ?

— Документов не видел, с голландцами из Hypercube не разговаривал, не был ни на одном собрании, посвященном переменам. В такие вещи надо вникать, а не поверхностно говорить. Но я и в гладком чемпионате работал, и не в гладком — в Польше, когда у тебя 30 матчей в два круга и 7 в плей-офф.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Черчесов: «Дзюба мне понятен. Он поступает, как видит, как чувствует»

Черчесов: «У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: Березуцкий, Акинфеев, Дзюба. У Валеры другой подход, но это не значит, что он не прав»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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алдан2014
1634727645
Лимит- возможность зарабатывать дельцам от футбола
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Vitaga
1634727929
в РПЛ нужны качественные легионеры а не всякий сброд из африки азии америки. понабирают гастарбайтеров за нереальные деньги с откатами и обсуждают мол лимит надо поменять побольше привести всяких лумумб и побольше откатов срубить. если разрешить клубам привозить легионеров только уровня Халка или Витселя это пошло бы на пользу нашему футболу
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серега кашин
1634729331
самый оптимальный вариант
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Garrincha58
1634730768
вот она сущность Черчесова кто о чём, а он о рынке ему не мастерство игроков беспокоит, а рынок чтобы заработать по больше бабла
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NewLife
1634735651
Зачем спрашивать лузера, разбирающегося в фореле лучше, чем в футболе.
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Томик
1634737280
Вот это в точку, наконец-то. "Свой рынок надо поддерживать". А то всё про развитие и поддержку футбола рассказывают сказки... Весь лимит для того, чтобы своими можно барыжить было по цене звезд футбола.
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Hektor 84
1634755593
Ну ну с лимитом в нашем болоте одни звезды играют))) особенно с паспортом РФ
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Plyash
1634810424
В горах лимит на козлов и баранов надо бы ввести,а то одни местные ходят - чабанам обидно.
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