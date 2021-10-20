Черчесов: «Лимит нужен, чтобы поддерживать свой рынок. «10+15» – оптимальная формула»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

— Как относитесь к отмене лимита?

— Еще работая в «Динамо», говорил и сейчас остаюсь при этом мнении: оптимальная формула — «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке на сезон. Начать так, а дальше посмотреть на пропорцию. Какой-то вариант лимита все-таки нужен — свой рынок надо поддерживать.

— Что скажете о проектах реформ формата РПЛ?

— Документов не видел, с голландцами из Hypercube не разговаривал, не был ни на одном собрании, посвященном переменам. В такие вещи надо вникать, а не поверхностно говорить. Но я и в гладком чемпионате работал, и не в гладком — в Польше, когда у тебя 30 матчей в два круга и 7 в плей-офф.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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