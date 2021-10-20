Винисиус: «У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком»

Форвард «Реала» Винисиус поговорил о будущем. Он рассчитывает стать превосходным футболистом.

«Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне – больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня», – сказал Винисиус.