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    Винисиус: «У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком»

    Форвард «Реала» Винисиус поговорил о будущем. Он рассчитывает стать превосходным футболистом.

    «Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне – больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня», – сказал Винисиус.

    • Бразилец стоит 50 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Лиги чемпионов у него 3 матча, 2 гола, 2 результативные передачи.
    • В сезоне Примеры Винисиус провел 8 матчей, 5 раз забил, сделал 3 ассиста.

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    Источник: УЕФА

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