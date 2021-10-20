Винисиус: «У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком»

Форвард «Реала» Винисиус поговорил о будущем. Он рассчитывает стать превосходным футболистом.
«Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне – больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня», – сказал Винисиус.
- Бразилец стоит 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне Лиги чемпионов у него 3 матча, 2 гола, 2 результативные передачи.
- В сезоне Примеры Винисиус провел 8 матчей, 5 раз забил, сделал 3 ассиста.
Источник: УЕФА