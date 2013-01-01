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    Караваев: «Переход в «Зенит» – шаг вперед, но это не означает, что я не вернусь в Европу»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своих карьерных планах.

    «В моей карьере всe развивалось постепенно, по нарастающей. В 19 лет я из московского ЦСКА уехал в Чехию — о каких-то вариантах в России я тогда даже не думал. Мне показалось это интересным.

    Потом Нидерланды. Я рос как футболист, потому что постоянно играл там. Через пять лет вернулся в Россию, в «Зенит», который каждый год борется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов.

    Для меня это шаг вперeд, который не означает, что я не вернусь в Европу, в один из топ-чемпионатов. Конечно, за это время я стал сильнее. Но всегда есть куда расти, даже если ты думаешь, что в порядке.

    Возьмeм того же Роналду — кажется, у него есть все трофеи мира, «Золотые мячи», но в 36 лет он находит мотивацию. Продолжает играть, забивать на топ-уровне, бить рекорды. Предела нет», – сказал Караваев в интервью Tuttosport.

    • Каравае играет за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезон он провел 7 матчей за клуб.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14670

      Garrincha58 3 минуты назад

      кому ты нужен в Европе и без тебя обойдутся если бы не лимит в Зените бы и не знали что есть такой игрок

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