Карасев: «Тренируемся как футболисты, только без мяча. За матч пробегаем по 10 километров»

Российский арбитр Сергей Карасев, ставший гостем «Вечернего Урганта», рассказал о тренировках судей.

– Как вы тренируетесь? Вы двигаетесь даже больше, чем многие футболисты.

– Самые выносливые футболисты пробегают по 12 километров за матч. Судья всегда покрывает дистанцию в 10 километров, иногда — больше. Тренируемся как футболисты, только без мяча.

– Как футболисты сборной России.

Летом Карасев работал на Евро-2020.

В августе он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

В РПЛ Карасев судит с 2008 года.

Карасев: «Суперкубок УЕФА – главный матч, который я судил»