Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Карасев: «Тренируемся как футболисты, только без мяча. За матч пробегаем по 10 километров»

    Российский арбитр Сергей Карасев, ставший гостем «Вечернего Урганта», рассказал о тренировках судей.

    – Как вы тренируетесь? Вы двигаетесь даже больше, чем многие футболисты.

    – Самые выносливые футболисты пробегают по 12 километров за матч. Судья всегда покрывает дистанцию в 10 километров, иногда — больше. Тренируемся как футболисты, только без мяча.

    – Как футболисты сборной России.

    • Летом Карасев работал на Евро-2020.
    • В августе он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
    • В РПЛ Карасев судит с 2008 года.

    Карасев: «Суперкубок УЕФА – главный матч, который я судил»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Вечерний Ургант»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2667

      tarasofka 1 час назад

      без мяча - но с чемоданами.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90388
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67876
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru