Карасев: «Суперкубок УЕФА – главный матч, который я судил»

Российский арбитр Сергей Карасев назвал главные матчи в своей судейской карьере.
«Главный матч, который я судил? На данный момент это Суперкубок УЕФА.
Ещe бы отметил полуфинал Лиги наций Испания – Италия. Очень престижный матч, который доверили нашей судейской бригаде. Мы очень счастливы были», – сказал Карасeв в эфире «Вечернего Урганта».
- Россиянин обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» 11 августа.
- Летом Карасев работал на Евро-2020.
- В РПЛ он судит с 2008 года.
Источник: «Вечерний Ургант»