Карасев: «Суперкубок УЕФА – главный матч, который я судил»

Российский арбитр Сергей Карасев назвал главные матчи в своей судейской карьере.

«Главный матч, который я судил? На данный момент это Суперкубок УЕФА.

Ещe бы отметил полуфинал Лиги наций Испания – Италия. Очень престижный матч, который доверили нашей судейской бригаде. Мы очень счастливы были», – сказал Карасeв в эфире «Вечернего Урганта».