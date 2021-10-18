«Уфа» не будет обращаться в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС после игры 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Мы посмотрели момент с пенальти в наши ворота и пришли к выводу, что он, скорее всего, был.
Но главный вопрос все же в том, почему Кайо не дали карточку при его грубой игре, почему арбитр никак не реагировал на эту грубость.
Однако в ЭСК нет смысла обращаться по неназначенной желтой карточке, так что мы этого делать не будем», – сказал Газизов.
- Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
- Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.
- В результате столкновения с Кайо травму получил форвард «Уфы» Гамид Агаларов.
Источник: Sport24