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    «Уфа» не будет обращаться в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС после игры 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    «Мы посмотрели момент с пенальти в наши ворота и пришли к выводу, что он, скорее всего, был.

    Но главный вопрос все же в том, почему Кайо не дали карточку при его грубой игре, почему арбитр никак не реагировал на эту грубость.

    Однако в ЭСК нет смысла обращаться по неназначенной желтой карточке, так что мы этого делать не будем», – сказал Газизов.

    • Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
    • Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.
    • В результате столкновения с Кайо травму получил форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

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    Источник: Sport24

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    18.10.2021 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53302

      portero 1 час назад

      Газик иди с Федуном судись, а то денег не получишь...
      Можешь и тут подать в суд, на 10 лимонов за не показанную желтую карту. Жаль что наши бычки дали повод, петуху кукарекать...

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