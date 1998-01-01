Канчельскис покупал место в сборной: «Я давал деньги агенту, а он – Бышовцу. Это правда, хоть и недоказуемо»

Открытое письмо игроков национальной сборной России по футболу..
"Мы знаем, что Садырин П. Ф. — неплохой клубный тренер, но сборная — это другое: главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России. Достигнутый же сборной результат — выход в финальную часть чемпионата мира 1994 года — это инерция команды, созданной её бывшим тренером А. Ф. Бышовцем к чемпионату Европы 1992 года.
-Мы считаем:
1.Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить её к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США.........
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Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков,..
... Канчельскис, ...
Мостовой, Саленко, Кульков."
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Вас обоих Бог уже наказал,да и не только вас.
Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельски прокомментировал высказывание Анатолия Бышовца, который назвал «заказом Канчельскиса» его слова о продаже мест в национальной команде.
«Я сказал свое мнение, и я знаю, что давал деньги агенту, а агент – Анатолию Федоровичу. Я ничего не выдумывал: знаю, что это правда, хоть это и недоказуемо.
Его и бог наказал, что он не работает больше в футболе», – сказал Канчельскис.
- Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
- Канчельскис играл за сборную России с 1992 по 1998-й год. До этого он вызвался в сборные СССР и СНГ.
Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»
Бышовец – о продаже мест в сборной: «Это заказ Канчельскиса. Нет предела человеческой мерзости»