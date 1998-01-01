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    Канчельскис покупал место в сборной: «Я давал деньги агенту, а он – Бышовцу. Это правда, хоть и недоказуемо»

    Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельски прокомментировал высказывание Анатолия Бышовца, который назвал «заказом Канчельскиса» его слова о продаже мест в национальной команде.

    «Я сказал свое мнение, и я знаю, что давал деньги агенту, а агент – Анатолию Федоровичу. Я ничего не выдумывал: знаю, что это правда, хоть это и недоказуемо.

    Его и бог наказал, что он не работает больше в футболе», – сказал Канчельскис.

    • Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
    • Канчельскис играл за сборную России с 1992 по 1998-й год. До этого он вызвался в сборные СССР и СНГ.

    Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

    Бышовец – о продаже мест в сборной: «Это заказ Канчельскиса. Нет предела человеческой мерзости»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1093

      Блямба 23 секунды назад

      Открытое письмо игроков национальной сборной России по футболу..

      "Мы знаем, что Садырин П. Ф. — неплохой клубный тренер, но сборная — это другое: главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России. Достигнутый же сборной результат — выход в финальную часть чемпионата мира 1994 года — это инерция команды, созданной её бывшим тренером А. Ф. Бышовцем к чемпионату Европы 1992 года.
      -Мы считаем:

      1.Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить её к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США.........
      ----
      Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков,..
      ... Канчельскис, ...
      Мостовой, Саленко, Кульков."
      __________________________________________________________________________________________

      Вас обоих Бог уже наказал,да и не только вас.

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      Рейтинг: +3457

      Черкизовский Кот 2 минуты назад

      Ложь в статье начинается уже в первом слове. Канчела никогда не был нападающим. Он был правым крайним хавбеком.

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      Рейтинг: +25599

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      Агент , хде Анрушкины бабки ?))))))))))))

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      Рейтинг: +25833

      silver29 18 минут назад

      Продолжает тиражировать глупость, ключевое слово НЕ ДОКАЗУЕМО, да и кому это сейчас интересно ? Бышовец всегда может сказать что агент Кончельскиса развел его и деньги себе оставил.

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