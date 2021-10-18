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  • Канчельскис покупал место в сборной: «Я давал деньги агенту, а он – Бышовцу. Это правда, хоть и недоказуемо»

Канчельскис покупал место в сборной: «Я давал деньги агенту, а он – Бышовцу. Это правда, хоть и недоказуемо»

18 октября 2021, 18:18
29

Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал высказывание Анатолия Бышовца, который назвал «заказом Канчельскиса» его слова о продаже мест в национальной команде.

«Я сказал свое мнение, и я знаю, что давал деньги агенту, а агент – Анатолию Федоровичу. Я ничего не выдумывал: знаю, что это правда, хоть это и недоказуемо.

Его и бог наказал, что он не работает больше в футболе», – сказал Канчельскис.

  • Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
  • Канчельскис играл за сборную России с 1992 по 1998-й год. До этого он вызвался в сборные СССР и СНГ.

Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

Бышовец – о продаже мест в сборной: «Это заказ Канчельскиса. Нет предела человеческой мерзости»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Бышовец Анатолий Канчельскис Андрей
Комментарии (29)
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Черкизовский Кот
1634571554
Ложь в статье начинается уже в первом слове. Канчела никогда не был нападающим. Он был правым крайним хавбеком.
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Блямба
1634571705
Открытое письмо игроков национальной сборной России по футболу.. "Мы знаем, что Садырин П. Ф. — неплохой клубный тренер, но сборная — это другое: главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России. Достигнутый же сборной результат — выход в финальную часть чемпионата мира 1994 года — это инерция команды, созданной её бывшим тренером А. Ф. Бышовцем к чемпионату Европы 1992 года. -Мы считаем: 1.Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить её к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США......... ---- Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков,.. ... Канчельскис, ... Мостовой, Саленко, Кульков." __________________________________________________________________________________________ Вас обоих Бог уже наказал,да и не только вас.Твари.
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серега кашин
1634572731
Андрейка тебя лоха просто агент разводил на бабки
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NewLife
1634576165
Не по понятиям предъява.
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slavа0508
1634577129
Ну если давал Бышовцу . а оказался почему то при Садырине и сразу подписался в письме против Садырина в защиту Бышовца ...то тогда не чего не понятно от слова вообще ....Мутный ты какой то товарищ Канчельскис ...
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ySS
1634578802
Решил напомнить о себе Андрюха
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GreyDM
1634578883
"Я давал деньги агенту, а он- Бышовцу" Ха-ха!!! А Канчельскис уверен во второй части данного высера?
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egor tikhonov
1634581803
говорить о том,что не можешь доказать-это ****..ь(((
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Hektor 84
1634618176
Бышовец еще тот клоп
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Solist345345
1634622441
От всех невостребованных "профессионалов" говнецом постоянно попахивает. Мостовой, Канчельскис. Их никогда никуда не приглашали, вот и воняют постоянно.
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