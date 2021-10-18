Канчельскис покупал место в сборной: «Я давал деньги агенту, а он – Бышовцу. Это правда, хоть и недоказуемо»

Экс-нападающий сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал высказывание Анатолия Бышовца, который назвал «заказом Канчельскиса» его слова о продаже мест в национальной команде.

«Я сказал свое мнение, и я знаю, что давал деньги агенту, а агент – Анатолию Федоровичу. Я ничего не выдумывал: знаю, что это правда, хоть это и недоказуемо.

Его и бог наказал, что он не работает больше в футболе», – сказал Канчельскис.

Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.

Канчельскис играл за сборную России с 1992 по 1998-й год. До этого он вызвался в сборные СССР и СНГ.

Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

Бышовец – о продаже мест в сборной: «Это заказ Канчельскиса. Нет предела человеческой мерзости»