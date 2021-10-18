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  • Агент Черчесова: «Он с удовольствием работал бы в «Спартаке». Мы не хотим труп Заремы»

Агент Черчесова: «Он с удовольствием работал бы в «Спартаке». Мы не хотим труп Заремы»

18 октября 2021, 16:26
17

Агент Шандор Варга, представляющий интересы Станислава Черчесова, рассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры своего клиента.

— C момента ухода Черчесова из сборной поступали ли вам конкретные предложения?

— Были конкретные, да. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже.

— Почему он захотел в сборную Турции? Вопрос в финансовой стороне? Казалось бы, хороший вариант.

— Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.

— Был интерес от клубов?

— Был, но я не хочу называть эти клубы, они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить.

А с клубами сейчас ведем переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.

— Можно ли ожидать Станислава Саламовича в сборной России?

Почему бы и нет. Конечно. Есть переговоры с российскими клубами? Я веду переговоры только с европейскими.

— Из Англии есть предложения?

— Конкретных — ни одного еще не было. Есть предварительные разговоры, но без конкретики.

— Возможен ли вариант с работой Черчесова в «Спартаке», учитывая, что Зарема Салихова говорила, дескать, такое возможно только через ее труп?

— Ну мы бы очень не хотели труп такой молодой и красивой. А вообще, это немножко обидно, я вспоминаю, как «Спартак» обыгрывал «Арсенал» (4:1), «Наполи» с Марадоной. Играли и Станислав, и Попов, и Карпин. Это была суперкоманда.

Но даже когда Карпин и Черчесов работали тренерами, и тогда было лучше, чем сейчас. Конечно, обидно за «Спартак».

  • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.
  • Столичный клуб идет на 7-м месте в РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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R_a_i_n
1634564391
А мы не хотим труп Черчесова...
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Fusballer
1634564503
Черчесову надоело на рыбов смотреть? А в Спартаке сейчас не только в тренерах проблема. Дело дошло до того, что с трудом наскребают игроков для стартового состава. Чуть травма/карточка - и заменить толком некем. А всякие горе-защитники на ЗП в 2,3 ляма сидят на скамейке.
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алдан2014
1634566153
А была ли игра у клубов Черчесова, именно за то ,что мы любим футбол? Нет,нет,нет
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fhnv
1634567392
Идите на йух со своим стасиком
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Боцман59rus
1634569189
_ стасик пробовал и (2-8) от мертвого Киева, с тех пор только рожа шире стала, а вот тренерскую мысль поймать не удалось>)))
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Форвард 79
1634569697
Красиво протролил)))
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vladimir-7
1634570479
Турция все мечты Черчесова возглавить их сборную развеяла сразу и даже не стала вести переговоры с придурком, а теперь он думает возглавить спартак, какие же вы оба наивные – Стас и агент.
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IVANRUS777
1634593916
Хоть какая то польза от Заремы, что этого утырка самодовольного с психическими расстройствами не увидим в клубе.
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Hektor 84
1634618061
Нах идите и ты и твой чабан!
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Benifacto
1634620900
усатый нос разве кому нужен)
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