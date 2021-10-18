Агент Черчесова: «Он с удовольствием работал бы в «Спартаке». Мы не хотим труп Заремы»

Агент Шандор Варга, представляющий интересы Станислава Черчесова, рассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры своего клиента.

— C момента ухода Черчесова из сборной поступали ли вам конкретные предложения?

— Были конкретные, да. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже.

— Почему он захотел в сборную Турции? Вопрос в финансовой стороне? Казалось бы, хороший вариант.

— Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.

— Был интерес от клубов?

— Был, но я не хочу называть эти клубы, они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить.

А с клубами сейчас ведем переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.

— Можно ли ожидать Станислава Саламовича в сборной России?

— Почему бы и нет. Конечно. Есть переговоры с российскими клубами? Я веду переговоры только с европейскими.

— Из Англии есть предложения?

— Конкретных — ни одного еще не было. Есть предварительные разговоры, но без конкретики.

— Возможен ли вариант с работой Черчесова в «Спартаке», учитывая, что Зарема Салихова говорила, дескать, такое возможно только через ее труп?

— Ну мы бы очень не хотели труп такой молодой и красивой. А вообще, это немножко обидно, я вспоминаю, как «Спартак» обыгрывал «Арсенал» (4:1), «Наполи» с Марадоной. Играли и Станислав, и Попов, и Карпин. Это была суперкоманда.

Но даже когда Карпин и Черчесов работали тренерами, и тогда было лучше, чем сейчас. Конечно, обидно за «Спартак».