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    Агент Черчесова: «Он с удовольствием работал бы в «Спартаке». Мы не хотим труп Заремы»

    Агент Шандор Варга, представляющий интересы Станислава Черчесова, рассказал о возможных вариантах продолжения тренерской карьеры своего клиента.

    — C момента ухода Черчесова из сборной поступали ли вам конкретные предложения?

    — Были конкретные, да. Была конкретно сборная Турции, вели переговоры и лично со мной, и со Станиславом тоже.

    — Почему он захотел в сборную Турции? Вопрос в финансовой стороне? Казалось бы, хороший вариант.

    — Это ему судить. Подробности не хочу говорить, но финансы на первое место он никогда не ставил.

    — Был интерес от клубов?

    — Был, но я не хочу называть эти клубы, они просили о конфиденциальности, поскольку решение не принято. По Турции принято отрицательное решение, поэтому можно говорить.

    А с клубами сейчас ведем переговоры, варианты есть. Но он не спешит, ставит на первое место гарантии успеха и хорошей работы.

    — Можно ли ожидать Станислава Саламовича в сборной России?

    Почему бы и нет. Конечно. Есть переговоры с российскими клубами? Я веду переговоры только с европейскими.

    — Из Англии есть предложения?

    — Конкретных — ни одного еще не было. Есть предварительные разговоры, но без конкретики.

    — Возможен ли вариант с работой Черчесова в «Спартаке», учитывая, что Зарема Салихова говорила, дескать, такое возможно только через ее труп?

    — Ну мы бы очень не хотели труп такой молодой и красивой. А вообще, это немножко обидно, я вспоминаю, как «Спартак» обыгрывал «Арсенал» (4:1), «Наполи» с Марадоной. Играли и Станислав, и Попов, и Карпин. Это была суперкоманда.

    Но даже когда Карпин и Черчесов работали тренерами, и тогда было лучше, чем сейчас. Конечно, обидно за «Спартак».

    • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.
    • Столичный клуб идет на 7-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +21938

      vladimir-7 19 минут назад

      Турция все мечты Черчесова возглавить их сборную развеяла сразу
      и даже не стала вести переговоры с придурком, а теперь он думает
      возглавить спартак, какие же вы оба наивные – Стас и агент.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Форвард 79 32 минуты назад

      Красиво протролил)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3383

      Бомбардиръ 33 минуты назад

      "Труп"... Куда же без этой хрюшкиной доярки?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25657

      Боцман59rus 41 минуту назад

      _ стасик пробовал и (2-8) от мертвого Киева, с тех пор только рожа шире стала, а вот тренерскую мысль поймать не удалось>)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25599

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Даёшь !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13730

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 57 минут назад

      Отставить ПЕРДЁШЬ !!! ))

      1
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      Рейтинг: +947

      fhnv 1 час назад

      Идите на йух со своим стасиком

      2
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      Рейтинг: +4134

      алдан2014 1 час назад

      А была ли игра у клубов Черчесова, именно за то ,что мы любим футбол? Нет,нет,нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2645

      tarasofka 1 час назад

      ССаЧ знатно руководил хряками в 2008, киевляне не дадут соврать)

      2
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      ...
      Рейтинг: +617

      БОМЖАРНИК > tarasofka 1 час назад

      Бомжарня тоже с Серегой Семаком в Европе не плохо играют,всегда последние,имеют все кому не лень))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +2078

      Klaido > tarasofka 1 час назад

      хотелось бы уточнить, а твоя гомосятня - это что еще за шайка заднеприводная без рода и без племени???

      исторически футбольный Ленинград это:
      - "Динамо", "Красная Заря", потом "Смена", "Адмиралтеец", "Спартак", "Сталинец" - это клубы из Ленинграда в чемпионатах СССР,
      + потом уже поднявшийся из второй - первой лиги (в Союзе балансировал как кое-что в проруби между сперва: второй и первой лигами, потом уже между: первой лигой и высшей) местный Зенит ставший таким после "Смены", - тот, которому из Московского ЦК подарили чемпионство в 1984 году в честь 60-юбилея местного ЦК-шника Зайкова: чтобы показать, что Ленинград не на обочине футбола пусть и такими способами))) правда, 1984 год больше запомнился пакетами-майками с эмблемой клуба (изначально целью была популяризация клуба, но цель не была достигнута - граждане брезгливо предпочитали не использовать эти пакеты - они были популярны лишь у конкретных слоев населения: бомжей) в руках бомжей Ленинграда и Лен. Области, шаривших по мусоркам и помойкам, нежели чем-то выдающимся в игре клуба))) ну да, ладно, бомжам и это в радость было.

      или ты про то, что в истории Ленинграда все же был реально значимый для города клуб:
      - Динамо Ленинград (Санкт-Петербург).
      Лениградское "Динамо": 4 раза занимал пятое место в чемпионате СССР (1940, 1945, 1946, 1952) и 3 раза выходил в полуфинал Кубка СССР (1938, 1947, 1952). Клуб является 29-кратным чемпионом Санкт-Петербурга и 13-кратным обладателем Кубка Санкт-Петербурга.
      то есть, для Ленинграда и Санкт-Петербурга это Динамо куда более исторически важно, чем нынешняя гомосяцкая стиралка от газспрёма - Динамо Ленинград (СПб) в рамках колыбели неофашизма и псевдокультуры - более статусный клуб...
      а нынешний позор России... - рекламировать нетрадициональные ценности (то есть бомжей) законодательно запрещено)))
      то есть, ты своим существованием нарушаешь действующее законодательство)))
      п.с. жаль, что Ротенберги убили Динамо, да на его могиле легализовали 6 фарм-очков для бомжей в Сочи...

      5
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      Рейтинг: +2645

      tarasofka > Klaido 1 час назад

      отсыпь, а..

      1
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      ...
      Рейтинг: +617

      БОМЖАРНИК > tarasofka 1 час назад

      Таблетки ешь!!!!! Лазурные любители колес,а не дури.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2078

      Klaido > tarasofka 1 час назад

      эко у тебя подгорело)))) или правда тебе не так приятна, как твои радужные фантазии???

      0
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      Рейтинг: +2645

      tarasofka > Klaido 55 минут назад

      твой бомжарский спортаг, помимо звания первого (и единственного) лгбт-клуба в мире, обладает и таким уникальным достижением, как самая визжащая армия фанатов-сектантов.

      сцук, рыдаю просто: динамо впервые было создано в питере (потом уже отпочковалось в москву). хряки старостины, или как их там, ничего умнее не придумали, как с*издить у дмошников РОМБ. ну да, перевернули, чтобы никто не догадался))

      потом выяснилось, что даже на эту драную эмблему общества спортаг у клуба никаких прав нет, ловчев не отдаёт. вас даже свой дрюкает, по сути)) блевотный гимн визгаря кипелова был написан в 2010х - в то время, как у нормальных клубов есть свой гимн ещё со времён ссср. так даже на сраный гимн у спортага нет прав, ахаха!

      а ещё спортаг запомнится, как основатель бомж-движа. 100 лет - без собственного стадиона, арендуют картонное корыто у фердуна и его фердунихи, гы-гы. по-моему, это мировой рекорд. 100 лет бомжи - такого просто нигде нет. ещё раз гы-гы

      а также вызывает истерический хохот, когда хряки, нарыв где-то запись в архивах, единогласно визжат, что год основания самого позорного клуба нужно считать 1883 год, или около того.

      я примерно представляю, что там было на самом деле. в деревне тарасовка, по случаю сбора урожая, объявлялись "зрелищные потехи". брали свинью, привязывали к ней консервную банку и гоняли по полю. так вот: наличие поля, свободного от урожая, и удирающей по нему свиньи, ещё не означает, что это была игра в футбол))

      соси леденец.

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      Рейтинг: +2078

      Klaido > tarasofka 18 минут назад

      что еще можно сказать про 3,14дарка...
      то, что ничего не поменялось - ты обычный представитель этой 3,14дарастической помойки )))

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      Рейтинг: +2078

      Klaido 1 час назад

      ехал бы уже с миром домой пасти местную фауну, натренировал уже и клубы, и сборную....
      пусть даст людям спокойно работать на своих тренерских местах - вон, в Польшу пусть едет в Легию, ради нее же приезжал на матч ЛЕ - для переговоров с ними.
      Там его, наверное, помнят, любят, еще не скорбят...

      3
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      Рейтинг: +3596

      FENIX-SL 1 час назад

      это было бы идеально
      такой клуб и такой тренер вместе!
      АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ

      2
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      Рейтинг: +2078

      Klaido > FENIX-SL 1 час назад

      ты так задористо смеешься, потому, что твой хваленый сРеал в красивой манере и на классе обыграл Шериф в ЛЧ ? )))

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      Рейтинг: +3596

      FENIX-SL > Klaido 1 час назад

      оооо нет!
      кстати Спартака вообще в ЛЧ нет и не будет никогда этого трофея
      а еще в Спартаке нет футбола..есть только интриги и вранье..ну и заработок на таких как ты)

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      Рейтинг: +2078

      Klaido > FENIX-SL 1 час назад

      ну, молодец, иди получи пирожок с полки))) еще тебе осталось лизнуть бомжам, и жизнь твоя наладится)))

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      Рейтинг: +3596

      FENIX-SL > Klaido 54 минуты назад

      вы друг друга стоите)
      что там говно - что тут
      а какие то клубы не месят говно, а играют в футбол

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      Рейтинг: +2078

      Klaido > FENIX-SL 18 минут назад

      говно - сын твоих родителей)))

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