Мостовой: «Летом мог перейти в «Локомотив», но Семак захотел, чтобы я остался в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» прошедшим летом.

– Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?

– Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть.

Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.

– Не исключаете вариант с уходом в другую команду?

– Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.

– Летом были разговоры про «Локомотив». Это правда?

– Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в «Локомотив».

Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У «Зенита» же много матчей – чемпионат, Лига чемпионов, Кубок.

Но пока игровой практики мало. Как будет дальше – посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело.