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  • Мостовой: «Летом мог перейти в «Локомотив», но Семак захотел, чтобы я остался в «Зените»

Мостовой: «Летом мог перейти в «Локомотив», но Семак захотел, чтобы я остался в «Зените»

18 октября 2021, 12:47
2

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» прошедшим летом.

– Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?

– Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть.

Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.

– Не исключаете вариант с уходом в другую команду?

– Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.

– Летом были разговоры про «Локомотив». Это правда?

– Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в «Локомотив».

Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У «Зенита» же много матчей – чемпионат, Лига чемпионов, Кубок.

Но пока игровой практики мало. Как будет дальше – посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело.

  • В этом сезоне Мостовой поучаствовал в 13 матчах «Зенита».
  • Отыграв суммарно 248 минут, он не отметился результативными действиями.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (2)
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portero
1634553062
Семак "молодец" обнадёжил парня , а шансов и не даёт, все молодые от него убегут, не даст он шанец поиграть...
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PAREVG.
1634614105
Как собака на сене, и сама не ест, и другим не дает. Не переживай, Андрей. скоро пойдешь в Сочи, там много играет тех, кто Зениту не нужен.
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