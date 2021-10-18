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    Мостовой: «Летом мог перейти в «Локомотив», но Семак захотел, чтобы я остался в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» прошедшим летом.

    – Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?

    – Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть.

    Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.

    – Не исключаете вариант с уходом в другую команду?

    – Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.

    – Летом были разговоры про «Локомотив». Это правда?

    – Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в «Локомотив».

    Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У «Зенита» же много матчей – чемпионат, Лига чемпионов, Кубок.

    Но пока игровой практики мало. Как будет дальше – посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело.

    • В этом сезоне Мостовой поучаствовал в 13 матчах «Зенита».
    • Отыграв суммарно 248 минут, он не отметился результативными действиями.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53278

      portero 17 минут назад

      Семак "молодец" обнадёжил парня , а шансов и не даёт, все молодые от него убегут, не даст он шанец поиграть...

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