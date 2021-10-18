Мостовой: «Летом мог перейти в «Локомотив», но Семак захотел, чтобы я остался в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» прошедшим летом.
– Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?
– Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть.
Моя цель – играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.
– Не исключаете вариант с уходом в другую команду?
– Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.
– Летом были разговоры про «Локомотив». Это правда?
– Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в «Локомотив».
Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У «Зенита» же много матчей – чемпионат, Лига чемпионов, Кубок.
Но пока игровой практики мало. Как будет дальше – посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело.
- В этом сезоне Мостовой поучаствовал в 13 матчах «Зенита».
- Отыграв суммарно 248 минут, он не отметился результативными действиями.