«Ахмат»: «Отставка Талалаева обсуждаться не будет. Даудов просто поговорит с командой»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что клуб проведет в понедельник экстренное совещание, на котором обсудят отставку Андрея Талалаева.

«В понедельник будет не совещание, а собрание команды, которое проведет президент клуба.

Вопрос об отставке Талалаева обсуждаться не будет. Даудов хочет просто поговорить с командой», – сообщил Айдамиров.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ. «Ахмат» уступил со счетом 0:2.