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    «Ахмат»: «Отставка Талалаева обсуждаться не будет. Даудов просто поговорит с командой»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что клуб проведет в понедельник экстренное совещание, на котором обсудят отставку Андрея Талалаева.

    «В понедельник будет не совещание, а собрание команды, которое проведет президент клуба.

    Вопрос об отставке Талалаева обсуждаться не будет. Даудов хочет просто поговорить с командой», – сообщил Айдамиров.

    Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ. «Ахмат» уступил со счетом 0:2.

    • «Ахмат» идет на 11-м месте в РПЛ.
    • Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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