«Сочи» выставил на матч с «Ростовом» Джанаева, Терехова, Нобоа; Баштуш, Хашимото, Гигович сыграют у ростовчан

Игра, како-бычно, уже испоганена судьёй Кухуяном.
Пенальти не было!!!
Давайте, баблососы, своих ублюдочных ссучей надо тянуть за яйца сильнее - тогда они либо оторвутся, либо эбанут по вашему лбу.
Желаю тебе, ссочинская отрыжка газпрома, и того, и другого!
И - без всякого уважения!
Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Барач, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Хасимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Соу.
- Матч начнется в 19:00 по Москве.