«Сочи» выставил на матч с «Ростовом» Джанаева, Терехова, Нобоа; Баштуш, Хашимото, Гигович сыграют у ростовчан

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Барач, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Хасимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Соу.