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    «Сочи» выставил на матч с «Ростовом» Джанаева, Терехова, Нобоа; Баштуш, Хашимото, Гигович сыграют у ростовчан

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом».

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Шакуро, Барач, Попов, Павлов, Колмаков, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Хасимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Соу.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7892

      GoLenaStop 2 часа назад

      Игра, како-бычно, уже испоганена судьёй Кухуяном.
      Пенальти не было!!!
      Давайте, баблососы, своих ублюдочных ссучей надо тянуть за яйца сильнее - тогда они либо оторвутся, либо эбанут по вашему лбу.
      Желаю тебе, ссочинская отрыжка газпрома, и того, и другого!
      И - без всякого уважения!

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      Рейтинг: +5351

      sochi-2013 > GoLenaStop 2 часа назад

      Ростопчанин, завали ..., выпердыш!

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      Рейтинг: +11193

      житель СПб 3 часа назад

      Соседи будут биться...

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      Рейтинг: +2974

      ySS 3 часа назад

      Загорелый "болгарин" ещё не выздоровел?

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