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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» в дебютном матче Раньери; у Фирмино три гола и ассист

    В восьмом туре АПЛ «Ливерпуль» одержал крупную гостевую победу над «Уотфордом» со счетом 5:0.

    Голы в этом матче забивали Садио Мане, Мохамед Салах и трижды Роберто Фирмино. Помимо дубля бразилец записал в свой актив результативную передачу.

    Набрав три очка, «Ливерпуль» вернул себе лидерство в чемпионате. «Уотфорд», который во время международной паузы возглавил Клаудио Раньери, идет на 15-м месте.

    Англия. АПЛ. 8-й тур

    Уотфорд – Ливерпуль – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мане, 9; 0:2 – Фирмино, 37; 0:3 – Фирмино, 52; 0:4 – Салах, 54; 0:5 – Фирмино, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      rustrey 1 час назад

      Помимо дубля бразилец записал в свой актив результативную передачу. Мммм, это как!? Автор не знает как называется тройной гол!?)))

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