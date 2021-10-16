АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» в дебютном матче Раньери; у Фирмино три гола и ассист

В восьмом туре АПЛ «Ливерпуль» одержал крупную гостевую победу над «Уотфордом» со счетом 5:0.

Голы в этом матче забивали Садио Мане, Мохамед Салах и трижды Роберто Фирмино. Помимо дубля бразилец записал в свой актив результативную передачу.

Набрав три очка, «Ливерпуль» вернул себе лидерство в чемпионате. «Уотфорд», который во время международной паузы возглавил Клаудио Раньери, идет на 15-м месте.

Англия. АПЛ. 8-й тур

Уотфорд – Ливерпуль – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Мане, 9; 0:2 – Фирмино, 37; 0:3 – Фирмино, 52; 0:4 – Салах, 54; 0:5 – Фирмино, 90+1.

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