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  • Ларссон: «Понимаю, что не показывал свой уровень. Рассчитываю забить «Динамо» гол или два»

Ларссон: «Понимаю, что не показывал свой уровень. Рассчитываю забить «Динамо» гол или два»

15 октября 2021, 17:24
8

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своей игре за московскую команду в сезоне-2021/22.

«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всe, что там писали – чушь, понятия не имею, откуда это берeтся.

Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин.

Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом.

Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо», – сказал швед.

  • Безголевая серия Ларссона длится с 10 мая.
  • «Спартак» примет «Динамо» в субботу, 16 октября.
  • Начало матча – в 19:00 мск.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (8)
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111Hunter111
1634309272
Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?! Забивать не надо.
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Fusballer
1634309770
Старайся, Джордан, и у тебя получится это сделать!
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oyabun
1634310547
Позитивно мыслишь, Джоржан! Мы тоже очень ждем твоих голов!
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portero
1634311044
Да давай сразу три, даже посмотрю игру, раз у парня такая чуйка....
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VVM1964
1634312450
Результативные передачи тоже примем в зачет !!!
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_Marqella_
1634315384
Что за бред..сын, невеста...Невеста, так то не замужняя женьщина,а эт всё по спартаковски,логики нет..дурак дураком..
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житель СПб
1634319400
Ох будет матч интересный! Я - за Динамо. Не потому что против Спартака, нет. Эта команда выглядит более системной и последовательной.
Ответить
paracetamol
1634329186
Ларссон: «Понимаю, что не показывал свой уровень. Для этого нужно поднять уровень зарплаты в 3 раза.
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