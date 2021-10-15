Ларссон: «Понимаю, что не показывал свой уровень. Рассчитываю забить «Динамо» гол или два»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своей игре за московскую команду в сезоне-2021/22.

«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всe, что там писали – чушь, понятия не имею, откуда это берeтся.

Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин.

Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом.

Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо», – сказал швед.