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    Ларссон: «Понимаю, что не показывал свой уровень. Рассчитываю забить «Динамо» гол или два»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о своей игре за московскую команду в сезоне-2021/22.

    «Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всe, что там писали – чушь, понятия не имею, откуда это берeтся.

    Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин.

    Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом.

    Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо», – сказал швед.

    • Безголевая серия Ларссона длится с 10 мая.
    • «Спартак» примет «Динамо» в субботу, 16 октября.
    • Начало матча – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3779

      _Marqella_ 9 минут назад

      Что за бред..сын, невеста...Невеста, так то не замужняя женьщина,а эт всё по спартаковски,логики нет..дурак дураком..

      0
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      Рейтинг: +28834

      VVM1964 58 минут назад

      Результативные передачи тоже примем в зачет !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      neim 1 час назад

      Со счета не сбейся, математик.

      0
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      Рейтинг: +53121

      portero 1 час назад

      Да давай сразу три, даже посмотрю игру, раз у парня такая чуйка....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +534

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Хет трик ждем ментам.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29950

      oyabun 1 час назад

      Позитивно мыслишь, Джоржан! Мы тоже очень ждем твоих голов!

      5
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      Рейтинг: +7767

      Fusballer 1 час назад

      Старайся, Джордан, и у тебя получится это сделать!

      4
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      Рейтинг: +353

      111Hunter111 1 час назад

      Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?! Забивать не надо.

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      Рейтинг: +3577

      FENIX-SL 2 часа назад

      потому что если бы не деньги..ты бы сюда не поехал
      логично что играя с нулями..сам станешь нулем

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