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    Витория: «Не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

    «Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно, потому что проблема не в количестве иностранцев. Мы все должны беспокоиться о качестве работы и тренировочного процесса игрока. Победа, безусловно, важна, но самое главное – вырастить хороших игроков в первую команду.

    Лимит не решает проблему, потому что здесь, в России, складывается типичная ситуация. Даже не обладая высоким качеством, игрок всегда может найти себе новую команду, а клубы при этом вынуждены платить за этого игрока большие деньги.

    Например, у игрока по окончании контракта есть вариант с «Локомотивом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом». Это набор команд, которые всегда могут предложить игроку место в составе и хорошие условия.

    Игрок понимает, что если он не нужен одному клубу, то его обязательно возьмет другой. Это заставляет клубы тратить деньги, но это не значит, что этот игрок действительно заслуживает такую сумму. Это необходимо переосмыслить.

    В Португалии нет ограничений на иностранцев. Если португальский игрок не хочет продлевать контракт, клуб будет искать бразильца. Португалец понимает, что ему всегда найдется альтернатива, что заставляет его работать и становиться лучше с каждым днем. И это принципиальное различие», – сказал Витория.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +28834

      VVM1964 42 минуты назад

      Ну вот , даже иностранец , без году неделя в России и тот это понимает , только всё нашим чинушам никак не дойдет - или тупые , или имеют в этом интерес ( скорее второе ) . (((

      1
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      Рейтинг: +53121

      portero 1 час назад

      Просто у нас к кормушке дорвалась группа "агентов" и управленцев, которые пилят деньги, поэтому новым игрокам и не пробиться в команду, не поступив в рабство к агентам...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2880

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А наш кормчий этого никак не поймет.

      2
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      Рейтинг: +13667

      paracetamol 2 часа назад

      Иди, свинарник тренируй, а то Дырнаме прос.рете!

      0
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      Рейтинг: +3577

      FENIX-SL > paracetamol 1 час назад

      а что он тут не так сказал
      пусть он из свинарника..факт есть факт

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      Рейтинг: +28834

      VVM1964 > FENIX-SL 40 минут назад

      Ему не важно " ЧТО " сказал , а главное - " КТО " сказал ...

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      Рейтинг: +1341

      22 raza chemp > paracetamol 23 минуты назад

      Ты не парцетамол, ты папазол ,брат эфиралгана

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      Рейтинг: +29950

      oyabun 2 часа назад

      Согласен с Виторией. Лимит зло!

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