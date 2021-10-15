Витория: «Не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

«Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно, потому что проблема не в количестве иностранцев. Мы все должны беспокоиться о качестве работы и тренировочного процесса игрока. Победа, безусловно, важна, но самое главное – вырастить хороших игроков в первую команду.

Лимит не решает проблему, потому что здесь, в России, складывается типичная ситуация. Даже не обладая высоким качеством, игрок всегда может найти себе новую команду, а клубы при этом вынуждены платить за этого игрока большие деньги.

Например, у игрока по окончании контракта есть вариант с «Локомотивом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом». Это набор команд, которые всегда могут предложить игроку место в составе и хорошие условия.

Игрок понимает, что если он не нужен одному клубу, то его обязательно возьмет другой. Это заставляет клубы тратить деньги, но это не значит, что этот игрок действительно заслуживает такую сумму. Это необходимо переосмыслить.

В Португалии нет ограничений на иностранцев. Если португальский игрок не хочет продлевать контракт, клуб будет искать бразильца. Португалец понимает, что ему всегда найдется альтернатива, что заставляет его работать и становиться лучше с каждым днем. И это принципиальное различие», – сказал Витория.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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