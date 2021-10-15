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Витория: «Не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно»

15 октября 2021, 16:47
8

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

«Я не думаю, что иметь лимит на легионеров выгодно, потому что проблема не в количестве иностранцев. Мы все должны беспокоиться о качестве работы и тренировочного процесса игрока. Победа, безусловно, важна, но самое главное – вырастить хороших игроков в первую команду.

Лимит не решает проблему, потому что здесь, в России, складывается типичная ситуация. Даже не обладая высоким качеством, игрок всегда может найти себе новую команду, а клубы при этом вынуждены платить за этого игрока большие деньги.

Например, у игрока по окончании контракта есть вариант с «Локомотивом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом». Это набор команд, которые всегда могут предложить игроку место в составе и хорошие условия.

Игрок понимает, что если он не нужен одному клубу, то его обязательно возьмет другой. Это заставляет клубы тратить деньги, но это не значит, что этот игрок действительно заслуживает такую сумму. Это необходимо переосмыслить.

В Португалии нет ограничений на иностранцев. Если португальский игрок не хочет продлевать контракт, клуб будет искать бразильца. Португалец понимает, что ему всегда найдется альтернатива, что заставляет его работать и становиться лучше с каждым днем. И это принципиальное различие», – сказал Витория.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Витория: «Кофрие ждет хорошее будущее в «Спартаке»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (8)
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oyabun
1634306861
Согласен с Виторией. Лимит зло!
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paracetamol
1634306977
Иди, свинарник тренируй, а то Дырнаме прос.рете!
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Иван Петров 1986
1634307922
А наш кормчий этого никак не поймет.
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portero
1634312117
Просто у нас к кормушке дорвалась группа "агентов" и управленцев, которые пилят деньги, поэтому новым игрокам и не пробиться в команду, не поступив в рабство к агентам...
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VVM1964
1634313383
Ну вот , даже иностранец , без году неделя в России и тот это понимает , только всё нашим чинушам никак не дойдет - или тупые , или имеют в этом интерес ( скорее второе ) . (((
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raritet
1634316726
Мое предположение и не более того. Возможно , что те агенты, которые ведут российских игроков и играют здесь свою роль. Если они имеют немалые средства , то они и имеют возможность влиять в первую очередь на решения РПЛ. Потому что , если правило конкуренции известно любому мало мальски образованному человеку , не может быть что эта прописная истина не дошла за много лет до руководства. Когда человек перспективен , то его и сразу видно на поле и не нужны никакие лимиты, только работай.
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