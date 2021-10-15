Витория: «Кофрие ждет хорошее будущее в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о летнем новичке команды Максимилиано Кофрие.
– Какое впечатление на вас произвел Кофрие по первым матчам?
– Максимилиан – игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке».
Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо.
- Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
- Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
- Игрок провел 5 матчей и получил 1 красную карточку.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Заоблочные цифры в контракте и бонусы.
Это он об этом наверное)))