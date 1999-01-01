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    Витория: «Кофрие ждет хорошее будущее в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о летнем новичке команды Максимилиано Кофрие.

    – Какое впечатление на вас произвел Кофрие по первым матчам?

    – Максимилиан – игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке».

    Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо.

    • Кофрие в августе перешел в «Спартак» из «Сент-Труйдена».
    • Сумма трансфера – 2,5 миллиона евро, контракт рассчитан на 4 года.
    • Игрок провел 5 матчей и получил 1 красную карточку.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +90244

      zigbert 35 минут назад

      Было бы неплохо если бы слова Витории оправдались.

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      Рейтинг: +10663

      NewLife 37 минут назад

      Синит-экспресс спрашивает, Руй отвечает. Только новости о Спартаке в отличии от помоек дают клики и деньги, поэтому бомже прихвостни продолжат свои расспросы обо всем, что касается Спартака.

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      Рейтинг: +25564

      пьяныйхоровод > NewLife 2 минуты назад

      Вот ты тупорез )))

      0
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      Рейтинг: +161

      Форвард 79 52 минуты назад

      Его ждет хорошее будущее в «Спартаке».

      Заоблочные цифры в контракте и бонусы.

      Это он об этом наверное)))

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