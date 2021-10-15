Витория: «Кофрие ждет хорошее будущее в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мнением о летнем новичке команды Максимилиано Кофрие.

– Какое впечатление на вас произвел Кофрие по первым матчам?

– Максимилиан – игрок, который мне нравится. У него очень большой потенциал. Он молодой, и я вижу, что его ждет хорошее будущее в «Спартаке».

Тем более что он может играть как справа, так и справа в центре. Думаю, у него все будет хорошо.