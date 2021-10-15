Бартомеу: «Отпустить Месси из «Барселоны» – плохое решение. Я делал все, чтобы он не ушел»

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался по поводу летнего ухода из клуба нападающего Лионеля Месси.
«В этом сезоне Куман потерял Месси. Как президент я не хотел, чтобы Лео уходил, и делал все возможное, прикладывал все усилия, чтобы он не покинул «Барсу».
Месси считал, что и для него, и для клуба будет лучше, если он останется. Но летом его отпустили, и мне это кажется плохим решением. Чтобы играть без Лео, нужно многое менять», – сказал Бартомеу.
- Месси в августе стал игроком «ПСЖ».
- «Барселона» не смогла продлить контракт с аргентинцем из-за потолка зарплат.
Источник: Sport.es