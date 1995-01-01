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    Бартомеу: «Отпустить Месси из «Барселоны» – плохое решение. Я делал все, чтобы он не ушел»

    Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался по поводу летнего ухода из клуба нападающего Лионеля Месси.

    «В этом сезоне Куман потерял Месси. Как президент я не хотел, чтобы Лео уходил, и делал все возможное, прикладывал все усилия, чтобы он не покинул «Барсу».

    Месси считал, что и для него, и для клуба будет лучше, если он останется. Но летом его отпустили, и мне это кажется плохим решением. Чтобы играть без Лео, нужно многое менять», – сказал Бартомеу.

    • Месси в августе стал игроком «ПСЖ».
    • «Барселона» не смогла продлить контракт с аргентинцем из-за потолка зарплат.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +745

      сутулая собака и лисы 20 минут назад

      на 555 лямов можно купить Кейна, Мбаппе, Холланда, Ван Дейка и Кимиха.
      но оба клоуна президента решили мариновать пешехода ноющего из года в год.

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      Рейтинг: -259

      СуперПАВ9 1 час назад

      Респект бартамеу уж точно лучше лапорты

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