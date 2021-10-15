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  • Жирков признался, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году

Жирков признался, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году

15 октября 2021, 11:26
17

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году.

«Помню, были сборы в «Динамо». Заходит администратор и говорит: «Собирай вещи». Я говорю: «Какие вещи? Ты че? Не хочу собирать никакие вещи». А уже половина сборов прошла.

Потом Кокорин заходит: «Жир, все, поехали, собирайся». Я говорю: «Куда?» Мы были в Испании, а «Зенит» – в Португалии. Кокорин говорит: «В Португалию поедем, в «Зенит». Я говорю: «Никуда я не поеду. Какой «Зенит»?»

Потом поговорили, встретились с человеком от Германа Ткаченко, и так я оказался в «Зените». Меня всегда куда-то зовут, я не хочу, а потом там и оказываюсь», – сказал Жирков.

  • Летом у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
  • Он играл за клуб с 2016 года.
  • В прошлом сезоне футболист провел 15 матчей в РПЛ и сделал 2 ассиста.

Жирков: «Судья отменил гол. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Потом Гинер вставлял: «Ты кем себя возомнил?»

Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»

Жирков: «Я открыт для предложений зимой»

Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Жирков Юрий Кокорин Александр
Комментарии (17)
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Sancool
1634288241
Все таки туповат Юрец, хоть и игроком был добротным)
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Блямба
1634288354
"АнтиДудь" какой-то..,а не интервью..с недоумком-интервьюером Сычёвым и иже с ним.(к сожалению,посмотрел полностью)..(( Юра создал про себя впечатление,сродни выступлению Усс-Стаса на последней пресс-конференции..убил легенду.
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VVM1964
1634291677
" Жирков признался, что не хотел переходить в «Зенит, потом поговорили, встретились с человеком от Германа Ткаченко, и так я оказался в «Зените» " , вот так вот - запугиванием , угрозами и шантажом Зенит и пополняет свои ряды !!! ))) А не исключено , что и просто опаивают психотропными веществами - хоп ... , очнулся , а ты уже в Зените ! )))
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Flydis
1634291712
Очередное доказательство тому, что футболисты - просто товар, которые сами себе не принадлежат. Помнится как сказал Фалькао: Если б мы решали, где играть, то я бы никогда не ушел из Атлетико.
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nik55
1634292104
не тринди----если не хотел зачем тогда перешел----у вас на уме только деньги
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Давид59
1634292161
На банановой кожуре поскользнулся, очнулся...а он в Зените.
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monser08
1634294721
Молодец Юра, даже когда не хотел в Зенит , отработал на 5+. Настоящий профи и работяга.
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portero
1634298008
Аргументы были убедительными... Юра сдался.
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Ловкий Бубен
1634301553
Не вижу, где он отказывается переходить в Зенит ? Бомбардир потерял всякое понимание приличности, достоинства, ответственности за сказанное, никакого представления о качествах журналистики
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zigbert
1634320007
Да все понятно, встреча с человеком от Германа Ткаченко все перевернула.
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