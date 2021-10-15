Жирков признался, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году.

«Помню, были сборы в «Динамо». Заходит администратор и говорит: «Собирай вещи». Я говорю: «Какие вещи? Ты че? Не хочу собирать никакие вещи». А уже половина сборов прошла.

Потом Кокорин заходит: «Жир, все, поехали, собирайся». Я говорю: «Куда?» Мы были в Испании, а «Зенит» – в Португалии. Кокорин говорит: «В Португалию поедем, в «Зенит». Я говорю: «Никуда я не поеду. Какой «Зенит»?»

Потом поговорили, встретились с человеком от Германа Ткаченко, и так я оказался в «Зените». Меня всегда куда-то зовут, я не хочу, а потом там и оказываюсь», – сказал Жирков.

Летом у Жиркова истек контракт с «Зенитом».

Он играл за клуб с 2016 года.

В прошлом сезоне футболист провел 15 матчей в РПЛ и сделал 2 ассиста.

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