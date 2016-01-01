Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Жирков признался, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что не хотел переходить в «Зенит» в 2016 году.

    «Помню, были сборы в «Динамо». Заходит администратор и говорит: «Собирай вещи». Я говорю: «Какие вещи? Ты че? Не хочу собирать никакие вещи». А уже половина сборов прошла.

    Потом Кокорин заходит: «Жир, все, поехали, собирайся». Я говорю: «Куда?» Мы были в Испании, а «Зенит» – в Португалии. Кокорин говорит: «В Португалию поедем, в «Зенит». Я говорю: «Никуда я не поеду. Какой «Зенит»?»

    Потом поговорили, встретились с человеком от Германа Ткаченко, и так я оказался в «Зените». Меня всегда куда-то зовут, я не хочу, а потом там и оказываюсь», – сказал Жирков.

    • Летом у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • Он играл за клуб с 2016 года.
    • В прошлом сезоне футболист провел 15 матчей в РПЛ и сделал 2 ассиста.

    Жирков: «Судья отменил гол. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Потом Гинер вставлял: «Ты кем себя возомнил?»

    Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

    Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»

    Жирков: «Я открыт для предложений зимой»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3874

      mopecekca 2 минуты назад

      никто не хочет в бомжатню идти..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      Блямба 16 минут назад

      "АнтиДудь" какой-то..,а не интервью..с недоумком-интервьюером Сычёвым и иже с ним.(к сожалению,посмотрел полностью)..((
      Юра создал про себя впечатление,сродни выступлению Усс-Стаса на последней пресс-конференции..убил легенду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Sancool 18 минут назад

      Все таки туповат Юрец, хоть и игроком был добротным)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90241
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67836
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru