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    Жирков: «Судья отменил гол. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Потом Гинер вставлял: «Ты кем себя возомнил?»

    Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, как его хотели убрать из ЦСКА после инцидента в молодежной сборной.

    — Знаменитая игра с Данией в молодежке, когда вас с Быстровым выгнали.

    — Да там много кого выгнали.

    — Что это был за жест с майкой?

    — Не знаю. Наверное, были такие эмоции. Важная игра за выход на молодежный чемпионат Европы. Мы сравняли счет, забили второй, но судья не засчитал его из-за офсайда. А мне казалось, что там офсайда и близко не было. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Конечно, на русском. Ну и дали красную карточку.

    Когда уже прилетел в Москву, меня встретил друг и говорит: «Дружок, поехали в офис ЦСКА, тебе Гинер будет вставлять *** [люлей]. Тогда были разговоры, что ветераны ЦСКА хотели чуть ли не убрать меня из команды из-за этой ситуации. После разговора уже понял всю серьезность ситуации.

    — Расскажи, ты заходишь к Гинеру, Евгений Леннорович сидит с сигарой, или как?

    — Ну, сигара, кажется, была. Сразу начал вставлять: «Ты кем себя возомнил? Поймал звездную болезнь?» Серьезно меня поругали.

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    Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13323

      Dominator777 46 минут назад

      Что-то Юра разговорился в последнее время. За неделю дал больше интервью, чем за всю футбольную жизнь. Похоже зарабатывать деньги будет не футболом, а языком, что еще никого к добру не приводило.

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      Рейтинг: +12876

      Skull_Boy > Dominator777 43 минуты назад

      Да это одно интервью, а Бомба просто дербанит фразы и все

      0
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      Рейтинг: +10298

      Cleaner 1 час назад

      Привыкли игрочишки к нашему судейству. Понтов куча, а играть не получается. Обидно, да...

      0
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      Рейтинг: +565

      dimar > Cleaner 21 минуту назад

      Вы хоть смотрели тот матч то?) Всё правильно Жирков сказал. Нас судья тогда и утопил. Левый пеналь и такие же левые удаления.

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      Рейтинг: +10298

      Cleaner > dimar 18 минут назад

      Да, я смотрел тот матч. Наши в конце игры вели себя некрасиво. Это как минимум.

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      Рейтинг: +13667

      paracetamol 2 часа назад

      Гинер все купил, а тут Жирик...

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      Рейтинг: +1877

      ItalianFootball 2 часа назад

      Та по молодости, кто что не творил. Уже спустя годы видно, что разговор на пользу пошел.

      2
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +25724

      silver29 3 часа назад

      Не знаю как Гинеру, а мне поступок Жиркова понравился. Если перхоть в кресле не может защитить свою команду от произвола, то пусть хоть пацаны оторвутся, а возомнил Юра себя спортсменом Державы, не ту которую лишили всех атрибутов, а настоящую.

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      Рейтинг: +2328

      R_a_i_n > silver29 1 час назад

      Можно согласиться если офсайда не было, если предположить, что судья правильно отменил гол, ситуация по другому уже выглядит совсем

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