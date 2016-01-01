Жирков: «Судья отменил гол. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Потом Гинер вставлял: «Ты кем себя возомнил?»

Что-то Юра разговорился в последнее время. За неделю дал больше интервью, чем за всю футбольную жизнь. Похоже зарабатывать деньги будет не футболом, а языком, что еще никого к добру не приводило.
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, как его хотели убрать из ЦСКА после инцидента в молодежной сборной.
— Знаменитая игра с Данией в молодежке, когда вас с Быстровым выгнали.
— Да там много кого выгнали.
— Что это был за жест с майкой?
— Не знаю. Наверное, были такие эмоции. Важная игра за выход на молодежный чемпионат Европы. Мы сравняли счет, забили второй, но судья не засчитал его из-за офсайда. А мне казалось, что там офсайда и близко не было. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Конечно, на русском. Ну и дали красную карточку.
Когда уже прилетел в Москву, меня встретил друг и говорит: «Дружок, поехали в офис ЦСКА, тебе Гинер будет вставлять *** [люлей]. Тогда были разговоры, что ветераны ЦСКА хотели чуть ли не убрать меня из команды из-за этой ситуации. После разговора уже понял всю серьезность ситуации.
— Расскажи, ты заходишь к Гинеру, Евгений Леннорович сидит с сигарой, или как?
— Ну, сигара, кажется, была. Сразу начал вставлять: «Ты кем себя возомнил? Поймал звездную болезнь?» Серьезно меня поругали.
Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»
Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»
Жирков: «Я открыт для предложений зимой»