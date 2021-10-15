Жирков: «Судья отменил гол. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Потом Гинер вставлял: «Ты кем себя возомнил?»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, как его хотели убрать из ЦСКА после инцидента в молодежной сборной.

— Знаменитая игра с Данией в молодежке, когда вас с Быстровым выгнали.

— Да там много кого выгнали.

— Что это был за жест с майкой?

— Не знаю. Наверное, были такие эмоции. Важная игра за выход на молодежный чемпионат Европы. Мы сравняли счет, забили второй, но судья не засчитал его из-за офсайда. А мне казалось, что там офсайда и близко не было. Я подошел к нему и дал майку: «На ***, иди играй!» Конечно, на русском. Ну и дали красную карточку.

Когда уже прилетел в Москву, меня встретил друг и говорит: «Дружок, поехали в офис ЦСКА, тебе Гинер будет вставлять *** [люлей]. Тогда были разговоры, что ветераны ЦСКА хотели чуть ли не убрать меня из команды из-за этой ситуации. После разговора уже понял всю серьезность ситуации.

— Расскажи, ты заходишь к Гинеру, Евгений Леннорович сидит с сигарой, или как?

— Ну, сигара, кажется, была. Сразу начал вставлять: «Ты кем себя возомнил? Поймал звездную болезнь?» Серьезно меня поругали.

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