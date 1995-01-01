Орлов сообщил о секретном матче «Зенита» с «Уфой». Петербуржцы проиграли со счетом 1:2

Секретны матч )))))))))))))))))))))))))))))) Местный филиал РенТВ для фсейстраны .
Журналист Геннадий Орлов рассказал, что в минувшее воскресенье «Зенит» провел контрольную игру с «Уфой».
«Рассказывал ли Семак о закрытом матче «Зенита» с «Уфой»? Они проиграли со счeтом 1:2. Матч был на базе, это было в воскресенье.
«Зенит» приглашает «Уфу», даeт им даже самолeт, и они прилетают. Команды проводят закрытый матч. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен.
Ну и на этом закончим о матче, потому что он секретный, закрытый», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- «Зенит» – лидер РПЛ по итогам 10 туров.
- «Уфа» идет на 15-м месте в таблице чемпионата.