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    Орлов сообщил о секретном матче «Зенита» с «Уфой». Петербуржцы проиграли со счетом 1:2

    Журналист Геннадий Орлов рассказал, что в минувшее воскресенье «Зенит» провел контрольную игру с «Уфой».

    «Рассказывал ли Семак о закрытом матче «Зенита» с «Уфой»? Они проиграли со счeтом 1:2. Матч был на базе, это было в воскресенье.

    «Зенит» приглашает «Уфу», даeт им даже самолeт, и они прилетают. Команды проводят закрытый матч. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен.

    Ну и на этом закончим о матче, потому что он секретный, закрытый», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    • «Зенит» – лидер РПЛ по итогам 10 туров.
    • «Уфа» идет на 15-м месте в таблице чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25560

      пьяныйхоровод 4 минуты назад

      Секретны матч )))))))))))))))))))))))))))))) Местный филиал РенТВ для фсейстраны .

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      Рейтинг: +2314

      R_a_i_n 5 минут назад

      о хосподи... заберите у деда таблетки

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