Орлов сообщил о секретном матче «Зенита» с «Уфой». Петербуржцы проиграли со счетом 1:2

Журналист Геннадий Орлов рассказал, что в минувшее воскресенье «Зенит» провел контрольную игру с «Уфой».

«Рассказывал ли Семак о закрытом матче «Зенита» с «Уфой»? Они проиграли со счeтом 1:2. Матч был на базе, это было в воскресенье.

«Зенит» приглашает «Уфу», даeт им даже самолeт, и они прилетают. Команды проводят закрытый матч. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен.

Ну и на этом закончим о матче, потому что он секретный, закрытый», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».