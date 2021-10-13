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    Семак: «Все сборники вернулись без повреждений. Караваев начал работать в общей группе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов, вернувшихся из расположения сборных.

    — К команде присоединились российские сборники. Все ли из них здоровы и готовятся к матчу в Туле?

    — Тем, кто играл за сборную больше других, предстоит восстановительное занятие. Те, кто провел на поле меньше времени, будут частично тренироваться с остальной командой. Все наши сборники вернулись, никаких повреждений нет.

    — Вернулись ли в общую группу Вячеслав Караваев и Клаудиньо?

    — Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 16 октября петербуржцы сыграют в Туле с «Арсеналом».
    • Начало матча – в 14:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2607

      ААМ 20 минут назад

      И Кузяев тоже?

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