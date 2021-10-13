Семак: «Все сборники вернулись без повреждений. Караваев начал работать в общей группе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов, вернувшихся из расположения сборных.
— К команде присоединились российские сборники. Все ли из них здоровы и готовятся к матчу в Туле?
— Тем, кто играл за сборную больше других, предстоит восстановительное занятие. Те, кто провел на поле меньше времени, будут частично тренироваться с остальной командой. Все наши сборники вернулись, никаких повреждений нет.
— Вернулись ли в общую группу Вячеслав Караваев и Клаудиньо?
— Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- 16 октября петербуржцы сыграют в Туле с «Арсеналом».
- Начало матча – в 14:00 мск.
Источник: официальный сайт «Зенита»