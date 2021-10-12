Отбор ЧМ-2022. Казахстан с Зайнутдиновым и Быстровым проиграл Финляндии, финны догнали в группе Украину

Казахстан продолжает идти в отборе чемпионата мира-2022 без побед. В очередном туре команда Талгата Байсуфинова проиграла Финляндии.

Футболист ЦСКА Бактиер Зайнутдинов провел весь матч. Защитник «Ахмата» Марат Быстров вышел в основе Казахстана и отыграл 76 минут.

Финляндия в группе догнала идущих на втором месте украинцев. Вторая строчка выводит в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D

Казахстан – Финляндия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Пукки, 45; 0:2 – Пукки, 48.

Календарь отбора ЧМ-2022

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