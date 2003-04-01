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    «Интер», «Марсель» – следующие возможные цели фонда PIF, купившего «Ньюкасл»

    Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, на этой неделе купивший «Ньюкасл», намерен и дальше расширять влияние в европейском футболе. PIF рассматривает возможность покупки еще двух клубов.

    Как пишет FedeNerazzurra со ссылкой на ближневосточный источник Arab News, фонд из Саудовской Аравии может еще купить «Интер» и «Марсель».

    • За «Ньюкасл» саудовцы заплатили 350 миллионов евро.
    • «Интер» – действующий обладатель скудетто.
    • «Марсель» идет в Лиге 1 5-м.

    The Guardian: 19 клубов АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» владельцами из Саудовской Аравии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер FedeNerazzurra

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1295

      Alex Y 1 час назад

      Ну тогда лучше Марсель чтобы ПСЖ уделывать)

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