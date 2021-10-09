«Интер», «Марсель» – следующие возможные цели фонда PIF, купившего «Ньюкасл»

Инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, на этой неделе купивший «Ньюкасл», намерен и дальше расширять влияние в европейском футболе. PIF рассматривает возможность покупки еще двух клубов.

Как пишет FedeNerazzurra со ссылкой на ближневосточный источник Arab News, фонд из Саудовской Аравии может еще купить «Интер» и «Марсель».

За «Ньюкасл» саудовцы заплатили 350 миллионов евро.

«Интер» – действующий обладатель скудетто.

«Марсель» идет в Лиге 1 5-м.

The Guardian: 19 клубов АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» владельцами из Саудовской Аравии