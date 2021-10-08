The Guardian: 19 клубов АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» владельцами из Саудовской Аравии

Свое недовольство засуньте в одно место!!!
Все остальные клубы АПЛ выразили недовольство переходом «Ньюкасла» во владения инвестиционных фондов из Саудовской Аравии. Руководители клубов полагают, что таким образом «Ньюкасл» переходит под государственный контроль Саудовской Аравии.
19 клубов АПЛ инициировали экстренное совещание по поводу покупки «Ньюкасла». Все они считают, что теперь «Ньюкаслом» управляют госструктуры Саудовской Аравии.
- «Ньюкасл» куплен консорциумом PCP Capital Partners и RB Sports & Media.
- Они заплатили за клуб 350 миллионов евро.
- «Ньюкасл» намерен назначить главным тренером Антонио Конте.