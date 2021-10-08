Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    The Guardian: 19 клубов АПЛ выступили против покупки «Ньюкасла» владельцами из Саудовской Аравии

    Все остальные клубы АПЛ выразили недовольство переходом «Ньюкасла» во владения инвестиционных фондов из Саудовской Аравии. Руководители клубов полагают, что таким образом «Ньюкасл» переходит под государственный контроль Саудовской Аравии.

    19 клубов АПЛ инициировали экстренное совещание по поводу покупки «Ньюкасла». Все они считают, что теперь «Ньюкаслом» управляют госструктуры Саудовской Аравии.

    • «Ньюкасл» куплен консорциумом PCP Capital Partners и RB Sports & Media.
    • Они заплатили за клуб 350 миллионов евро.
    • «Ньюкасл» намерен назначить главным тренером Антонио Конте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2021 23:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1088

      Freyd 3 минуты назад

      Свое недовольство засуньте в одно место!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Мася_1989 56 минут назад

      А как же Челси, который под управлением Чукотки?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90058
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru