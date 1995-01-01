Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    АПЛ объявила о продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам

    Консорциум PCP Capital Partners и RB Sports & Media официально стал владельцем «Ньюкасла».

    Саудовские инвесторы уладили с английской Премьер-лигой все разногласия, после чего было получено разрешение завершить сделку.

    При этом АПЛ получила гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.

    • Стороны уже вели переговоры о продаже «Ньюкасла» летом 2020 года.
    • Тогда Премьер-лига не разрешила саудовцам купить клуб, посчитав, что государство будет вмешиваться в дела команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +52810

      portero 11 минут назад

      Фанатам повод хорошо попить пива, результаты пойдут в гору....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1284

      Alex Y 1 час назад

      Новый МС)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12847

      Skull_Boy 1 час назад

      Фанаты теперь будут отмечать месяц и саудиты сразу отправят физрука в отставку

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90040
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru