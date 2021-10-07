АПЛ объявила о продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам

Консорциум PCP Capital Partners и RB Sports & Media официально стал владельцем «Ньюкасла».

Саудовские инвесторы уладили с английской Премьер-лигой все разногласия, после чего было получено разрешение завершить сделку.

При этом АПЛ получила гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.