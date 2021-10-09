«В команде собраны настоящие люди!». Сборная России передала деньги на реабилитацию ребенка

Футболисты и тренеры сборной России собрали деньги на реабилитацию Эмира Зиннатуллина – больного ребенка, проживающего в Казани. Накануне россияне провели там матч против Словакии (1:0). После игры представители сборной встретились с мальчиком и его семьей.
«Хотелось бы, чтобы это стало нормой и традицией на каждом сборе. Благодарность всему штабу сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребенку. Это доказывает, что в этой сборной собраны настоящие люди!» – сказал главный тренер России Валерий Карпин.
- Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
- Следующий соперник – Словения.
- При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).
Футболисты и тренерский штаб сборной России встретились в Казани Эмиром Зиннатуллиным и его семьей.Перед матчем #НашиПарни передали мальчику, нуждающемуся в реабилитации, пожертвование от команды, а на следующий после победы над Словакией день смогли увидеться лично! pic.twitter.com/0IsEKypnnu— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2021