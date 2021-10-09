«В команде собраны настоящие люди!». Сборная России передала деньги на реабилитацию ребенка

Футболисты и тренеры сборной России собрали деньги на реабилитацию Эмира Зиннатуллина – больного ребенка, проживающего в Казани. Накануне россияне провели там матч против Словакии (1:0). После игры представители сборной встретились с мальчиком и его семьей.

«Хотелось бы, чтобы это стало нормой и традицией на каждом сборе. Благодарность всему штабу сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребенку. Это доказывает, что в этой сборной собраны настоящие люди!» – сказал главный тренер России Валерий Карпин.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

Следующий соперник – Словения.

При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).