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    «В команде собраны настоящие люди!». Сборная России передала деньги на реабилитацию ребенка

    Футболисты и тренеры сборной России собрали деньги на реабилитацию Эмира Зиннатуллина – больного ребенка, проживающего в Казани. Накануне россияне провели там матч против Словакии (1:0). После игры представители сборной встретились с мальчиком и его семьей.

    «Хотелось бы, чтобы это стало нормой и традицией на каждом сборе. Благодарность всему штабу сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребенку. Это доказывает, что в этой сборной собраны настоящие люди!» – сказал главный тренер России Валерий Карпин.

    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
    • Следующий соперник – Словения.
    • При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).

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    Источник: твиттер сборной России

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