Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «В команде собраны настоящие люди!». Сборная России передала деньги на реабилитацию ребенка

«В команде собраны настоящие люди!». Сборная России передала деньги на реабилитацию ребенка

9 октября 2021, 17:35
8

Футболисты и тренеры сборной России собрали деньги на реабилитацию Эмира Зиннатуллина – больного ребенка, проживающего в Казани. Накануне россияне провели там матч против Словакии (1:0). После игры представители сборной встретились с мальчиком и его семьей.

«Хотелось бы, чтобы это стало нормой и традицией на каждом сборе. Благодарность всему штабу сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребенку. Это доказывает, что в этой сборной собраны настоящие люди!» – сказал главный тренер России Валерий Карпин.

  • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
  • Следующий соперник – Словения.
  • При Карпине Россия не проигрывает и не пропускает (4 матча).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
моэм
1633798494
Подобной помощью должно заниматься государство но ему не до этого ...расходы на медицину в бюджете едросы опять сократили ...их эффективные менеджеры постоянно закрывают "неэффективные больницы" , а значит и количество больничных коек резко уменьшилось ... а вы не болейте!...иначе попадёте на погост.
Ответить
NewLife
1633802535
Похвально ! Надо делать добро по мере возможности и брать пример с таких людей. Я тоже стараюсь, как могу.
Ответить
VVM1964
1633809056
" Хотелось бы, чтобы это стало нормой и традицией на каждом сборе " ... - ХОТЕЛОСЬ БЫ , ЧТО БЫ ЭТО СТАЛО НОРМОЙ ДЛЯ НАШЕГО ГОСУДАРСВА !!! , А ИМЕННО - ЗАБОТА О ГРАЖДАНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ !!!!!!!!!!!
Ответить
Plyash
1633811382
Сытый голодного не разумеет.В России это особенно заметно.Только г-н Галицкий меценатствует в своём Краснодарском крае,продолжая традиции великих Саввы Морозова,Саввы Мамонтова,Ивана Морозова... А современные олигархи,когда сдохнут,деньги свои в жопе в могилу заберут.
Ответить
AZ
1633876584
Как депутаты... Копейку подкинут, обязательно надо фото сделать и выложить на всеобозрение... Добрые дела - делаются тихо... Зачем это вот?
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
5
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
1
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
17
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+