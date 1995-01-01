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    Автогол Шкриньяра вывел Россию вперед в матче со Словакией

    В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. На 24-й минуте россияне вышли вперед.

    В свои ворота забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
    • В случае победы Россия может возглавить группу.
    • В 1-м круге Россия уступила в Словакии со счетом 1:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10524

      NewLife 4 минуты назад

      В природе так бывает, что ошибки и просчеты приводят к открытиям и прорывам, так и в этой игре плохо исполненный удар по воротам Захаряном привел к голу, но это исключение из правил. Качество игры нашей команды, к сожалению, очень низкое.

      1
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      Рейтинг: +242

      egor tikhonov 6 минут назад

      если проигрываешь все подборы,то это скорее нежелание биться....или это тактика?)))

      0
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      Рейтинг: +370

      Завулон new new 9 минут назад

      Если исходить игра забудется результат останется, норм. А так ДНО.

      1
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      Рейтинг: +3338

      Бомбардиръ 10 минут назад

      Наверно в деле был только фонарь под глазом Смолова, который ослеплял защиту соперника.

      2
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      Рейтинг: +4372

      TOMSON 11 минут назад

      А Дзюба отдыхает, форму набирает. А по такой игре и с таким составом ой как пригодился бы.. Капитан жеш…
      Мудила блин…

      0
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      Рейтинг: +6898

      Рубинище 11 минут назад

      Сутормин дно-реально 50 т.р. как футболист стоит. Бакаев такой же. Джикия уровень фнл он туповатый походу, немогёт на таком уровне. Печальная игра наших, уровень паспортистов такой, пас мля отдать не могут, щас через 15 минут 2го тайма ещё и умирать начнут. Сафоноф Баринов, Захарян Дивеев-больше и выделеть некого Кузяева может ещё

      5
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      Рейтинг: +21

      dus92 13 минут назад

      Какой же дикий контраст с матчами 1/2 лиги наций. Здесь же просто невозможно смотреть...

      3
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      Рейтинг: +403

      sergey610 15 минут назад

      УЖАС!!!

      4
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      Рейтинг: +3151

      Kollljan 17 минут назад

      Это катастрофа!!! С такой игрой никаких шансов.

      5
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      Рейтинг: +10877

      житель СПб 17 минут назад

      Не хочу ничего говорить, но если честно - в 1 тайме худший вариант игры при Черчесове... Только не с Испанией, а - с самими словаками!!

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