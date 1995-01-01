Автогол Шкриньяра вывел Россию вперед в матче со Словакией

В природе так бывает, что ошибки и просчеты приводят к открытиям и прорывам, так и в этой игре плохо исполненный удар по воротам Захаряном привел к голу, но это исключение из правил. Качество игры нашей команды, к сожалению, очень низкое.
В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. На 24-й минуте россияне вышли вперед.
В свои ворота забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
- В случае победы Россия может возглавить группу.
- В 1-м круге Россия уступила в Словакии со счетом 1:2.