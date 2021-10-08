Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-врач сборной России – о причинах травм: «Физические кондиции игроков, борьба с менее техничными соперниками и погода»

Экс-врач сборной России – о причинах травм: «Физические кондиции игроков, борьба с менее техничными соперниками и погода»

8 октября 2021, 14:59
7

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков порассуждал о том, почему футболисты национальной команды часто травмируются.

«У нас в спорте так бывает, к сожалению, – то мало травм, то много. Можно сказать, что это стечение обстоятельств, так как это контактный вид спорта.

Треть сезона, можно сказать, мы уже преодолели, и вопрос физических кондиций некоторых игроков вызывает сомнения, не так технически вооружены некоторые футболисты, особенно из команд нижней половины таблицы: они добавляют бед, когда во время приема мяча атакуют игрока, получается такой вынужденный травматизм.

Если взять научный подтекст: наступает другое время года, более холодное, из-за чего игроку приходится бороться уже не только с мячом, но и с плохой погодой, минусовой или нулевой температурой, и это тоже сказывается на физических кондициях, они теряются, это тоже сказывается на травматизме», – сказал Васильков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Slavan62
1633696850
Наймите нормального физрука.
Ответить
Боцман59rus
1633700509
_ борьба с "менее техничными соперниками" у них может быть только в двустороннке
Ответить
Вомбат
1633701676
Вряд ли это стечение обстоятельств. 21 августа Карпин уволил медперсонал сборной и нанял новых. Кроме того, в Ростове при нем был более высокий травматизм, чем в других клубах. Так что какие-то нюансы наверняка есть и в его тренировках.
Ответить
portero
1633703670
Ну и зачем нам более позднее окончание, аж в декабре, и более раннее начало , больные люди принимают решения вопреки нашему климату...
Ответить
Vadi11
1633707667
Если честно, когда читаю о том, что многие связывают травмы с Карпиным и уволенным мед.персоналом, то хочется спросить вы серьезно???! Это насколько надо не понимать процессы футбольные, чтобы винить тренера и его мед.персонал, который только приступил к работе в травматизме футболистов.. Да это тупо стечение обстоятельств, в статье человек все правильно говорит. Они же все по-разному входили в сезон, вот у Самошникова травма. Карпин виноват? Головин пах тянет, Карпин виноват и медикики? У Захаряна ушиб, Карпин виноват? Да его метелят в каждом матче будь здоров. Они 95% времени в клубе проводят, там надо смотреть Ну это просто смешно
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
5
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
1
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
17
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+