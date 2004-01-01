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    Экс-врач сборной России – о причинах травм: «Физические кондиции игроков, борьба с менее техничными соперниками и погода»

    Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков порассуждал о том, почему футболисты национальной команды часто травмируются.

    «У нас в спорте так бывает, к сожалению, – то мало травм, то много. Можно сказать, что это стечение обстоятельств, так как это контактный вид спорта.

    Треть сезона, можно сказать, мы уже преодолели, и вопрос физических кондиций некоторых игроков вызывает сомнения, не так технически вооружены некоторые футболисты, особенно из команд нижней половины таблицы: они добавляют бед, когда во время приема мяча атакуют игрока, получается такой вынужденный травматизм.

    Если взять научный подтекст: наступает другое время года, более холодное, из-за чего игроку приходится бороться уже не только с мячом, но и с плохой погодой, минусовой или нулевой температурой, и это тоже сказывается на физических кондициях, они теряются, это тоже сказывается на травматизме», – сказал Васильков.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Slavan62 49 минут назад

      Наймите нормального физрука.

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