Goal: Адейеми – главная трансферная цель «Баварии». Его видят преемником Левандовского

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может перейти в «Баварию».

По информации Goal, 19-летний немец – главная трансферная цель мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно. «Бавария» видит Адейеми основным форвардом клуба через несколько лет, рассматривая его в качестве преемника Роберта Левандовского, которому уже 34 года.

Если «Бавария» договорится о переходе форварда в январе, его оставят в аренде в «Зальцбурге» до конца сезона.

На форварда также претендуют «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».