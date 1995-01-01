Goal: Адейеми – главная трансферная цель «Баварии». Его видят преемником Левандовского

Бавария всё больше и больше чернеет.
Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может перейти в «Баварию».
По информации Goal, 19-летний немец – главная трансферная цель мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно. «Бавария» видит Адейеми основным форвардом клуба через несколько лет, рассматривая его в качестве преемника Роберта Левандовского, которому уже 34 года.
Если «Бавария» договорится о переходе форварда в январе, его оставят в аренде в «Зальцбурге» до конца сезона.
На форварда также претендуют «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».
- Адейеми забил 11 голов в 16 матчах этого сезона.
- Он заработал 4 пенальти в Лиге чемпионов.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
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