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    Goal: Адейеми – главная трансферная цель «Баварии». Его видят преемником Левандовского

    Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может перейти в «Баварию».

    По информации Goal, 19-летний немец – главная трансферная цель мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно. «Бавария» видит Адейеми основным форвардом клуба через несколько лет, рассматривая его в качестве преемника Роберта Левандовского, которому уже 34 года.

    Если «Бавария» договорится о переходе форварда в январе, его оставят в аренде в «Зальцбурге» до конца сезона.

    На форварда также претендуют «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

    • Адейеми забил 11 голов в 16 матчах этого сезона.
    • Он заработал 4 пенальти в Лиге чемпионов.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21441

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бавария всё больше и больше чернеет.

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