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    «Лацио» Сарри хочет подписать вратаря «Челси» Кепу

    Вратарь «Челси» Кепа может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    По информации Corriere dello Sport, 27-летним испанцем интересуется «Лацио», который возглавляет Маурицио Сарри, ранее работавший с Кепой в «Челси».

    Римский клуб ищет голкипера на случай, если Томас Стракоша покинет клуб в конце сезона. Летом «Лацио» уже пытался взять Кепу в аренду, но тогда договориться не удалось. Причина – высокая зарплата испанца, часть которой должен был покрывать «Челси».

    • Кепа провел 1 матч в этом сезоне АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
    • В 2018 году «Челси» купил его у «Атлетика» за 80 миллионов.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21440

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Лацио хочет подписать себе Проблему.

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