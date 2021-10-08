«Лацио» Сарри хочет подписать вратаря «Челси» Кепу

Вратарь «Челси» Кепа может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Corriere dello Sport, 27-летним испанцем интересуется «Лацио», который возглавляет Маурицио Сарри, ранее работавший с Кепой в «Челси».

Римский клуб ищет голкипера на случай, если Томас Стракоша покинет клуб в конце сезона. Летом «Лацио» уже пытался взять Кепу в аренду, но тогда договориться не удалось. Причина – высокая зарплата испанца, часть которой должен был покрывать «Челси».