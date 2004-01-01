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    «СЭ»: «Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК, чтобы красная Азмуна была отменена

    ЭСК не стал отменять красную карточку Сердара Азмуна за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву в матче с «Сочи» (1:2).

    По информации «СЭ», решение арбитра Павла Шадыханова удалить 26-летнего иранца было поддержано ЭСК с разницей всего в один голос.Таким образом, у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки Азмуна.

    • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

    «Зенит»: «Рассчитывали на отмену красной карточки Азмуна»

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    «Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12847

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Продажный чемпионат

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      Рейтинг: +25324

      silver29 4 минуты назад

      грязьпром просто уничтожил спортивные принципы в футболе (((( правила тасуются как им выгодно, левые пенальти, постоянные "ошибки" в пользу зинок, вот уже и красные под запрет попали ((((

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      Рейтинг: +327

      БОМЖАРНИК 7 минут назад

      Это так нужно было так сделать газпрому!

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