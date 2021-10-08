«СЭ»: «Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК, чтобы красная Азмуна была отменена

ЭСК не стал отменять красную карточку Сердара Азмуна за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву в матче с «Сочи» (1:2).

По информации «СЭ», решение арбитра Павла Шадыханова удалить 26-летнего иранца было поддержано ЭСК с разницей всего в один голос.Таким образом, у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки Азмуна.

Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

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