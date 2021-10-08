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  • «СЭ»: «Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК, чтобы красная Азмуна была отменена

«СЭ»: «Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК, чтобы красная Азмуна была отменена

8 октября 2021, 08:12
32

ЭСК не стал отменять красную карточку Сердара Азмуна за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву в матче с «Сочи» (1:2).

По информации «СЭ», решение арбитра Павла Шадыханова удалить 26-летнего иранца было поддержано ЭСК с разницей всего в один голос.Таким образом, у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки Азмуна.

  • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
  • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

«Зенит»: «Рассчитывали на отмену красной карточки Азмуна»

Судья Федотов: «Прямая красная – от 2 до 4 матчей. КДК отмазал Азмуна перед «Спартаком»

«Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (32)
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Skull_Boy
1633670310
Продажный чемпионат
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Vepras
1633670550
Все это не добавляет уважения к Зениту, а только подтверждает их не чистоплотность.
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Fusballer
1633671575
Хорошая спектакля. Хотели и с Сочи очками поделиться, и без красной обойтись.
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Storm13
1633672069
Опубликуйте фамилии всех членов, именно членов комиссии продавших свою честь и совесть, кто голосовал за отмену красной карточки. А также фамилии принципиальных, честных людей, кто не торгует своей совестью и остаётся на позициях справедливости.
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rash1959
1633672832
Члены комитета: КТО эти людишки? Подстилки газпрёма. Кто то их знает? Дмитрий Юрьевич Кондратов -Заместитель председателя Михаил Андреевич Андреев- Член комитета Николай Николаевич Белокобыльский- Член комитета Кирилл Николаевич Глазов- Член комитета Елена Николаевна Малиновская- Член комитета Эрнест Эдуардович Маркаров- Член комитета Алексей Сергеевич Солдатов- Член комитета Алексей Викторович Толкачев- Член комитета Анвар Адылович Файзиев- Член комитета Виктор Иванович Филиппов- Член комитета Даниил Андреевич Заморин- Ответственный секретарь И во главе этой шайки всем известный КДКянц.
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paracetamol
1633675474
Один голос был свинский!
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alp
1633675822
Э, але, Зенит же все купил.. какие накер голоса?
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Павелий
1633676493
Это писец, товарищи.... Летит прямой ногой во вратаря, а потом пытаются его отмазать....
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вальтер79
1633677375
ну что держись спартак накидает вам Азмунчик авоську мячей как раз отдохнет одну игру и жахнет спам)))))))))
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житель СПб
1633678626
Судя по многим комментариям - ковид дает о себе знать... И при это никто банально не пытается открыть документы и их почитать - например, Дисциплинарный регламент РФЛ - только не устаревший на десятилетие, как "специалист" Федотов, а действующий, то есть написанный не для Зенита. Да, надо признать, что навстречу мечтам Спартака не пошли. Но и развернутого обоснования (что должны были сделать!) решения не привели. Объяснить, почему не засчитан гол, почему удален игрок, который был первым на мяче, и в которого объективно (хочется это кому или нет) влетел Джанаев - не готовы. (Я уже писал на днях, что тут некоторые, наверное, и штангу бы попытались удалить, о которую вратарь ударится...). Да ладно. Да и нам, зенитовцам, все понятно. Мы не воем. Зенит будет продолжать играть в футбол. Чего и всем остальным желаю!
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