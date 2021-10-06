Акинфеев и Сафонов лидируют по количеству сухих матчей в этом сезоне РПЛ

Пресс-служба РПЛ рассказала о вратарях с наибольшим количеством сухих матчей в текущем сезоне РПЛ.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Матвей Сафонов («Краснодар») – лидеры по этому показателю. У обоих голкиперов по пять матчей на ноль в 10 стартовых турах РПЛ.

В топ-5 также вошел вратарь «Спартака» Александр Максименко (4 матча на ноль), а также голкиперы «Химок» Илья Лантратов и «Рубина» Юрий Дюпин, не пропустившие в трех матчах.